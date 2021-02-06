準岳父母開婚前3條件！他嘆「該簽嗎」　網愣：一堆人要

不少論及婚嫁的情侶會在結婚前約法三章，因為結婚並非兒戲，是直接攸關於兩個家庭的事，對此，就有一名男網友發文，表示他自己很愛女友，但因為女方家境優渥，準岳父母也開出了3個條件，讓他覺得「是一種自尊與信任上的凌遲」，貼文一出，引起熱議。

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該名男網友在臉書社團《爆怨公社》發文，表示自己國立大學畢業，年薪破百萬，無房但有車，家境小康，上有兄姐各一。而女友則是家中獨生女，家境優渥，同樣是國立大學畢業，目前是名公務員，在學術單位上班。

▲一名網友在臉書社團《爆怨公社》發文。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

但讓原PO最糾結的，則是女方開的「3項條件」，「第一，婚後第一個孩子由戶政抽籤決定，若抽得母性，男方不得有議，第二個孩子可隨父姓，若立場調換第二個孩子須隨母性；第二，逢年過節各回各家，各找各媽；第三，婚後不與父母同住，女方家可出頭款購屋，貸款由男方支付」。

▲原PO對於女方提出的3項條件感到很猶豫。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

貼文一出，引起熱議，有些人認為「跟入贅沒兩樣，你不怕給人看低就簽」、「感覺像招女婿」、「別簽吧」、「絕對不能簽，這是原則問題，以後相處矮一截」；但也有網友表示，「對方這些條件很合理，而且很尊重你啊，難道要隨傳統才叫尊重你嗎」、「我覺得挺合理的，他們不是賣女兒」、「這樣很好啊，哪裡覺得凌遲到你的自尊跟信任了」、「你繼續猶豫沒關係，這裡一堆人等著排隊了」、「覺得還蠻合理的啊，不用跟父母同住，這樣少一點爭執」、「不簽趕快拿來給我簽」。（編輯：郭佩蓉）