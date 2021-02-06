P聯盟／富邦客場首敗！夢想家不用塔克 林俊吉扮奇兵
記者鍾東穎/綜合報導
2021-02-06 17:08:00
夢想家今(6)日在彰化主場迎戰聯盟榜首富邦勇士，沒有剛拿下1月MVP的洋將塔克，夢想家反到打出驚奇，替補登場的林俊吉扮奇兵貢獻17分，加上洋將希克斯27分，終場以100:91賞給富邦本季第2敗，並中斷客場不敗之身。
上周交手，富邦對場均可得25.22分、聯盟得分榜上排名第2的塔克嚴加看防，出賽38分僅拿到2分，鎖住夢想家得分點，富邦終場以111:84笑納4連勝，更維持客場7連不敗金身。今天兩隊同場地再戰，夢想家沒登錄塔克，改讓杰倫、希克斯先發，首節進攻相當流暢，寶刀未老的楊敬敏抄截後快攻上籃，夢想家打出氣勢單節攻下27:15，次節繼續堆高，上半場打完以55:36領先，杰倫攻下最高16分，「台灣魔獸」李德威挹注10分。富邦上半場發生多達18次失誤，相較夢想家僅3次，加上後者外線發威比富邦多了6顆三分球，儘管富邦洋將塞瑟夫同樣繳出最高的16分，林志傑為了防守杰倫還被吹技術犯規，仍止不住失分。役藍再戰，杰倫飆進第三節壓哨三分球「Logo Shot」全場嗨翻，以78:61進入決勝節，未料李德威連2場「六犯畢業」，加上夢想家體力下滑，富邦在曾祥鈞單節8分、賈西亞頻頻攻擊籃框下，追到只差5分。好在夢想家靠著林俊吉再度跳出，在最後2兩分鐘連投帶切連拿5分，希克斯飆進本場第7顆三分球，撲滅富邦反撲火焰，終場以9分之差有驚無險收下本季第4勝。