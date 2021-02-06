HBL／劇本重演！蔡佑蓮關鍵上籃 北一女逆轉淘汰普門
記者黃建霖/新北報導
2021-02-06 18:48:52
賽前被認為是四強門票的關鍵戰，今天北一女和普門進行8強戰的交手，兩隊再度激戰到最後一刻，最終北一女靠著主將蔡佑蓮的關鍵上籃，最終以75:74險勝對手，拿下第4勝，普門則是被淘汰出局。
普門去年就是在八強倒數第2戰面對北一女的比賽時，慘遭對手絕殺，雖然最後一戰擊敗淡商，仍無緣晉級。今年戰局紛亂，普門目前2勝3敗，想要晉級，今天這場非贏不可。而對北一女雖然輸掉不一定會被淘汰，但可能就得要看其他比賽場次來決定最終結果，因此對他們來說此役結果也相當重要。本場比賽上半場雙方不約而同都主打禁區，普門高三前鋒艾郁婕攻得14分，而北一女中鋒蔡佑蓮也砍下10分，普門以37:35領先2分。下半場開打後，兩隊受制於對方的聯防，命中率開始下滑，普門以1分之差進入到第4節。第四節北一女連續強打禁區，透過王詩涵和蔡佑蓮的得分追成54:54平手，但之後連文鈴連得8分，讓普門再度反超，第4節她投進4顆三分球，大有底定勝果的態勢。然而最後一分鐘戰局出現變化，落後4分的北一女急起直追，禁區「一姐」蔡佑蓮跳出來拯救比賽，她先是一次漂亮的上籃追到只剩2分差，之後抓下籃板後被犯規2罰1中，接著又再度單打得手，讓球隊逆轉贏1分。讀秒時刻，蔡佑蓮被犯規送上罰球線，但她2罰全丟，普門最後一擊的機會交到沈心惠手上，但可惜球彈框而出，最終北一女就在驚滔駭浪中以1分差贏球。連2年都在8強最後階段以些微差距敗給北一女，導致無緣4強，普門總教練廖哲億賽後無奈的表示，最後時刻她把球都交給連文鈴和艾郁婕，最後一擊則是沈心惠投的，「輸在3年級手上認了，他們是我們陣中最好的球員，自己沒有掌握住。」而北一女的駱燕萍教練則是說，今天即使在第4節落後多達7分，仍然認為球隊會贏，也強調最後時刻就是要相信蔡佑蓮的能力，「因為她的啟動速度比一般中鋒快一點。」今天也告訴球員一定要贏下來，不要把晉級的命運交到別人手上。蔡佑蓮今天攻下19分、9籃板，其中最後時刻連抓3 顆進攻籃板的強烈贏球慾望，讓人印象深刻，她賽後笑說，因為自己罰球不進時超自責，很害怕自己會害球隊輸球。除了她之外，宋瑞蓁今天也攻下18分、7籃板、4助攻、6抄截。而普門方面，連文鈴今天攻下全場最高的28分，她過去在HBL生涯最高為26分；而艾郁婕則是得到22分、9籃板的數據，只可惜沒能在最後時刻鎖定勝局，高三生涯畫下句點。