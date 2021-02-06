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罷捷不成！邱毅稱雖敗猶榮　揭「3因素」：趙少康話太多

編輯中心/綜合報導

2021-02-06 21:18:32

趙少康5日強調他和江啟臣「一點問題都沒有」，請大家不要沉浸在政黨鬥爭的框架，大家可以慢慢看。（圖／記者陳弘志攝，2021.02.05）
▲黃捷順利打贏罷免保衛戰，前立委邱毅認為「趙少康話太多」是罷免失敗的原因之一。（圖／記者陳弘志攝，2021.02.05）
高雄市鳳山區議員黃捷罷免案於今（6）日舉行，最終中選會公告的同意罷免票共計55394票，不同意票為65258票，黃捷順利打贏這場罷免保衛戰，成功守住議員席次。對此，前立法委員邱毅提出3因素分析，更直指趙少康「話太多」的毛病給罷免行動澆了一頭冷水。
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趙少康和國民黨主席江啟臣在昨晚合體，用影片催票呼籲民眾出面投下罷免同意票，然而最終罷免仍未能達標。邱毅晚間在臉書發文表示，罷免黃捷的行動失敗了，這次行動為什麼受到矚目，大概有三個因素：
一，蔡英文出面力挺黃捷，後來陳其邁也率領民進黨高雄民代䕶捷，顯示民進黨也意識到罷免黃捷已演變成對蔡英文的「不信任投票」。
二，國民黨不懼演變成藍綠對決，傾全黨之力精鋭盡出罷捷，目的是要繼罷免王浩宇後，再罷掉黃捷，成為推倒蔡英文的多米諾骨牌效應。
三，趙少康在罷捷投票前夕，突然指這種「報復性罷免」應該要停止。此一論點與民進黨主流論述相合，等於給正在熱頭的罷免行動澆了一頭冷水。
邱毅直言，高雄鳳山選區是自己的老家，這個地區的選民結構是「綠大於藍」，而且比較傳統保守，本來要罷免黃捷就比王浩宇難，因此最終同意票超過五萬五千票，邱毅認為已經是「雖敗猶榮」。
邱毅更預言，這次罷免黃捷的失敗幅度不大，「陳柏惟一定會被罷免」，認為陳柏惟「應該被狠狠教訓」。最後邱毅再度批評趙少康，「顯然是話太多了，天天開記者會，天天爆料，難免言多必失，這次對罷免活動的批評，就是熱過頭的失言，也是趙少康的老毛病了」。更調侃趙少康棄政從媒20多年，還是沒改掉「話太多」的毛病，真是「江山易改本性難移」。（編輯：倪浩軒）
▲邱毅發文全文。（圖／翻攝自邱毅臉書）
▲邱毅發文全文。（圖／翻攝自邱毅臉書）
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