別靠經紀公司！陳子璇曝翁立友「未來會感謝雞排妹」

藝人雞排妹（鄭家純）指控歌手翁立友性騷擾，事件持續延燒，許多藝人因網路謠言捲入該風波之外，也讓演藝、政治圈掀起兩面論戰。補教天后陳子璇昨（6）日在臉書發出長文，透露翁立友在未來可能會感謝雞排妹。

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陳子璇認為翁立友身為男人，應該第一時間出來道歉，「這個道歉不一定是因為自己做錯事，而是大器一點禮讓對方，這會讓自己的格局更大，氣度更深，因為對方已經產生不舒服的感覺」，坦言就算是無心之過，翁立友也可以向雞排妹道歉，向對方誠懇的說明，「不需要覺得自己也是受害者也委屈，因為如果內心夠強大，永遠可以站得直、坐得正」。

陳子璇提醒翁立友不要太倚靠經紀公司的建議，要有自己的正向思維才好，「自己認為怎麼做是對的就去做，才能讓自己的劣勢化為優勢，有可能自己覺得沒有做錯，但是因為已經讓對方不舒服了，就應該說聲對不起，我想這件事情很快可以平靜」。

「道歉不一定是承認自己做錯，而是對於發生這樣的事情，願意承擔、願意負責」，陳子璇希望翁立友能從這次的事件中變得更堅強、勇敢，「將來你可能還會感謝雞排妹，製造了這個機會，讓你變得更不一樣，只有自己能救自己」。（編輯：侯家瑜）

▲雞排妹日前現身翁立友聲明會。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.02.05）