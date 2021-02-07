NBA／Doncic故意撞人買犯 Curry不爽：結果我做被吹走步
記者黃建霖/綜合報導
2021-02-07 14:39:33
金州勇士今天和達拉斯獨行俠進行了一場精采的交手，勇士超級球星Stephen Curry此役砍下57分，而獨行俠新星Luka Doncic則是繳出42分、11助攻的好表現，兩人互不相讓，終場獨行俠以134:132贏球，然而本場比賽的吹罰再度成為焦點。
Doncic今天獲得14次罰球、命中11 個，而Curry則是8罰8中，賽後多名勇士球員對於前者故意製造犯規的方式相當不認同，同時也認為自家「一哥」沒有得到同樣一致性的吹罰。本場比賽其中一個回合，Doncic面對Andrew Wiggins的防守，在一個假動作後故意往前靠、撞向跳起來的Wiggins，成功買到3次的罰球機會；而Curry也在後續做了一樣的動作，結果被吹了走步，這兩次判決也在賽後引起爭議。從慢動作來看，Curry確實走步，但問題是Doncic這樣的方式到底該不該吹進攻犯規呢？對此，防守他的Wiggins保守的說，「有時候這會是犯規，但我認為我沒對他犯規，這更像是他主動把身體撞向了我，他向前跳了3英呎，儘管作為防守者，我們需要在對方起跳後注意保護，但我認為那是一個假的犯規。」另一名前鋒Kent Bazemore也給出了類似的答案，「我不認為這是籃球動作，一點點身體對抗都會讓你被罰下，庫里相同的動作結果被吹了走步。」而Curry則是表示，「尋找對抗和投籃動作向前，這兩者雖然很相似，但還是存在差異的。裁判吹了我走步，然而對對面的吹罰是另一種結果，這就是事實。」但他後續也霸氣的直言，「但不管怎麼說，我並不在意這些東西，因為只要給我空間，我就可以把球投進。」從過去的James Harden，但今年的Trae Young和Doncic，聯盟頂級進攻者對於製造犯規越來越擅長，如何吹罰也考驗著在場的3名裁判維持比賽公正性的功力。