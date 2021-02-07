HBL／松山連3年無緣四強 黃萬隆：永遠會去追下一個冠軍
記者黃建霖/新北報導
2021-02-07 16:54:32
松山高中今天在HBL八強戰最後一場擊敗東山高中，但已無緣晉級4強，總教練黃萬隆表示，每一年參賽都有不一樣的體會，自己今年50歲了，看待事情也會有不同的視野，「人生總是有高有低，教練生涯也是一樣。我們還是會專注在每個賽季上。」
在106學年度奪冠之後，松山前年無緣四強，去年無緣八強，今年則再度被四強拒於門外，賽後黃萬隆樂觀看待結果，直言球員們都努力了，特別是乙組出身的喬納森讓人看到他這一年半的成長。「就是專注在每一個球季上，今年球季也很特別，大家都很努力，尤其是喬納森，最後兩場大家都很拚，我也和球員講要專注於我們的傳統——防守，雖沒進四強，但我們永遠會去追逐下一個冠軍。」黃萬隆如此說道。黃萬隆對邱翊安期許很深，希望他能成為更好的球員，同時也坦言自己對他的要求不同於其他高一生，「邱翊安要學的是去專注自己籃球的關鍵和身體的訓練，因為現在每一隊速度都很快、壓迫性很強，今年他的表現已經算可以了，但還是不及格了，期待他明年會不一樣。」至於邱翊安則是說，雖然自己是JHBL的MVP，不過球場上沒人會管你以前的身分，自己也知道這一年要「繳學費」，未來在投射、對抗性方面仍需要好好加強。而高中生涯最後一戰已打完的喬納森，賽後則是笑說沒想到高中三年這麼快，「第一場打完就是覺得球隊只有我進入狀況，其他場我們也有去拚，確實有越來越好，但結果不如人意。」喬納森今天砍下23分、10籃板，第四節最後時刻更是拿下最終關鍵的4分，幫助球隊鎖定勝利，籃下強硬、外線也有一定水準，展現成熟的技巧。對於未來的去向，他強調應該還是會留在台灣打球，想去一間自己有發揮空間的學校打球。