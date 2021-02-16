鹹酥雞配料霸主是誰？老饕狂喊「神級食材」：北部好少喔
編輯中心/綜合報導
2021-02-16 08:00:00
台灣道地美食種類多樣，其中鹹酥雞攤讓不少老饕愛不釋手，不論是當正餐或是宵夜，都是許多人喜愛的食物。不過，就有網友好奇「鹹酥雞的配料王者是誰？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「小時候吃鹽酥雞記得都是加九層塔，第一次看到有店家加蒜頭的時候嚇了一跳，想說這是什麼鬼東西？結果入口之後就回不去了，於是我現在都是蒜頭+洋蔥派！不知道大家心目中鹽酥雞配料王者是什麼？」貼文一出，網友紛紛回應「當然是九層塔啊！想什麼」、「覺得是蒜頭耶」、「蒜頭+上洋蔥真的絕配」、「九層塔唯一解，台北一堆不加九層塔的妖魔鬼怪」、「南部北漂第一次買鹹酥雞看到蒜頭傻眼，九層塔比較少」、「北部真的很少有九層塔的...明明最配」、「蒜頭洋蔥比較刺激，九層塔比較溫和，看個人口味」、「九層塔啦，完全沒對手」。綜合網友意見，多數人認為「九層塔才是鹹酥雞的配料王」，不過也有不少人認為「鹹酥雞重口味搭配蒜頭也是重口味才配」、「九層越來越少人用，大家吃習慣蒜頭也就回不去了」、「蔥蒜超爽，直接用湯匙挖一大口」、「蔥蒜加過才知道什麼叫王者啦」。（編輯：張嘉哲）