快訊／增1境外！台籍女自費採檢中鏢 曾在英國確診過
記者劉雅文/台北報導
2021-02-08 14:07:02
中央流行疫情指揮中心今(8)日公布，國內新增1例境外移入COVID-19確定病例(案929)，為本國籍20多歲女性，去(2020)年2月至英國工作，曾接觸確診個案，12月20日起陸續出現發燒、腹瀉及嗅覺異常症狀，12月23日於英國當地檢驗確診COVID-19，並於今(2021)年1月3日及11日再次採檢，結果皆為陰性。
指揮中心表示，案929於1月15日返國，入境迄今無疑似症狀，集中檢疫期間曾於1月19日及28日採檢，結果均為陰性；個案檢疫期滿後返回住處自主健康管理，2月5日至醫院自費採檢，於今日確診。已掌握個案接觸者共10人，其中1人列居家隔離，其餘9人因有適當防護，列自主健康管理。指揮中心統計，截至目前國內累計164,723例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含161,775例排除)，其中928例確診，分別為813例境外移入，76例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、848人解除隔離、71人住院隔離中。
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