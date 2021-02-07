HBL／東泰「雙塔」砍34分31板 爆冷淘汰能仁首度打進4強
記者黃建霖/新北報導
2021-02-07 19:35:59｜2021-02-07 19:37:21
HBL八強戰最後一天的賽事，男女子組4強隊伍的其中7支昨天就已決定，只剩下「衛冕軍」能仁家商和東泰高中今天要來搶最後一張門票，結果東泰此役靠著「雙塔」黃偉程和余祥平的內線高度優勢，兩人豪取34分、31籃板，加上「精靈射手」廖慈恩攻下26分，帶領球隊最終以87:67取勝，隊史首度打進四強，前進小巨蛋。
昨天能仁惜敗給泰山，未能拿到第4勝，導致他們今天面對東泰的比賽非贏不可。此役開打後，主將史魯齊就展現強烈的進攻欲望，首節砍下8分，幫助球隊以21:17取得領先。次節東泰靠著黃偉程和余祥平連續得分，以及廖慈恩的大號三分球，打出一波14:0的攻勢，反而已35:28反超；該節終了前最後2分鐘，雙方都組織了很多攻勢，但都未能有效取分，半場打完東泰以37:31贏6分。兩節打完廖慈恩拿到14分，是雙方表現最出色的球員。易籃再戰後，士氣高昂的東泰繼續火力全開，廖慈恩先連拿5分，之後陳晉垣投進三分球，余祥平又完成「三分打」，比分拉開到雙位數，黃偉程在該節尾聲時的補籃，讓球隊以12分之差拉開優勢。末節余祥平兩次高難度上籃，讓東泰領先到全場最大的18分，能仁這邊靠著高三後衛林子桓的發揮單打獨鬥，雖然祭出賭博式的全場包夾，但對方有效化解，又是一波7:0的小高潮，最後兩分鐘能仁換下主將史魯齊，他也淚灑賽場，終場哨聲響東泰以20分之差取勝。賽後，東泰總教練高丁國柱流下男兒淚，他表示賽前告訴球員這一屆比賽就是拚第五名，不要給自己太大壓力，結果全隊反而放開壓力，打出該有的表現。「真的之前都打得亂七八糟，最後一場反而很聽我話、很認真，前面幾場廖慈恩狀況很不好，好險有這樣的問題及早發現，最終峰迴路轉，還有機會去打這場球。」高丁國柱感性地說道。在東泰贏下這場球後，他們也確定搶下最後一張四強門票，另外三隊分別是光復、南山、泰山，不過名次方面目前只確定東泰是第4，其他3隊還要看最後一場賽果決定。