HBL／如何守死能仁？東泰教頭：用聯防把黃偉程留在禁區
記者黃建霖/新北報導
2021-02-07 20:31:59
HBL男子組最後一戰，東泰高中以87:67擊敗能仁家商，拿下四強的最後一張門票。今天他們用拿手的「2-3區域區域聯防」困住對手，掌握籃板優勢，讓對方擅長的速度戰無從發揮，最終拿下爆冷的一勝。
「今天這一場如果守盯人，那黃偉程對位會被拉開，所以我們今天就是和球員說，不管對方外線再怎麼準，就直接守區域，讓黃偉程留在禁區搶籃板。」高丁國柱說，昨天泰山對能仁那場給了他靈感，發現對方主將史魯齊在面對區域時的應變能力較差，因此才決定貫徹區域的防守戰略。「如果讓史魯齊拉到外面打，我們鋒線會太小，這樣籃板守不住，今天做得很好，黃偉程一直有守住中路，而且也有鞏固籃板。」高丁國柱說，今天球隊防守是核心，用這個來帶動進攻。今天區域聯防守出好的效果，黃偉程的表現居功厥偉，他在複賽時腳受傷，不過今天還是在禁區展現攻守威嚇力，高丁國柱也直誇「黃偉程就是我們的門神」。知道教練把扛內線的責任交給自己，黃偉程今天雖然打出亮眼數據，但仍自覺表現的不夠好，「我此役還是有漏掉一些球，很容易被騙上去，差點讓對方得到翻盤機會，而且籃板也應該抓下更多個。」192公分的黃偉程此役砍下19分、22 籃板、4阻攻，加上得到15分、9籃板的188公分的大前鋒余祥平，東泰「雙塔」合力得到34分、31籃板，給予對方沉重打擊。加上188公分的高一新人劉律世，三人在末節同時出賽，讓東泰內線高度佔據絕對優勢，也讓外線屢投不進的能仁出足了苦頭，最終反撲無力落敗。劉律世說，球隊不像南山、松山、能仁這些球隊一樣有天分，所以必須用區域聯防來幫助彼此，保護好自己的位置，「教練告訴我們就是不要漏外線，要保持干擾球。」另外，他也感性的說，當初選擇東泰沒想到過能進4強，「我以為三年打下來能在八強有好表現就不錯了，沒想到真的四強，真的好想哭。學長這麼努力，我也不想辜負他們的期望。」