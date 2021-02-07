P聯盟／台灣魔獸！李德威飆4三分砍18分　率夢想家2連勝

福爾摩沙台新夢想家主場背靠背第二戰對決新竹街口攻城獅，吸引3886位球迷進場觀賽，延續昨日「夢想成真過新年」主題活動，今日現場仍設年味十足的活動與球迷朋友一同迎新年，此外，近期擁有高討論度的賽車電影「叱咤風雲」監製周杰倫與全體團隊也蒞臨夢想主場觀賽力挺，演員范逸臣及柯有倫更於賽前現場演唱電影主題曲，帶給球迷更豐富的視覺饗宴。本場賽事夢想家整場一路領先，全隊不但空擋把握度高，在防守上也展現拚勁，終場就以96比85擊退攻城獅，喜「贏」主場二連勝。

我是廣告 請繼續往下閱讀

開局，夢想家展現強大的三分火力，連續兩記三分彈率先拉出一波6比0攻勢，

Jerran Young更強勢切入進算加罰得手，單節強攻13分。首節夢想家就在全隊三分外線8投5中的火燙手感下，以28比21暫時領先。

次節，

Jerran Young延續攻勢，以抄截後的單臂爆扣帶起氣勢，並靠著嚴密的防守造成對手多次失誤，以多次轉換快攻得手取分，半場結束夢想家以54比40拉開分差。

易籃後，夢想家遭遇小亂流，遭對手一度拉近僅剩5分差，但夢想家隨及穩住陣腳

，藉由防守帶動進攻氣勢，第三節結束以8分之差暫時領先。決勝節，Anthony Tucker以華麗切入帶起7比1攻勢，李德威更發揮火燙手感，連續兩記三分球將分差再度拉開，最終夢想家就以96比85，11分差擊敗攻城獅，收下主場二連勝。

本場賽事雙外援皆繳出「雙十」成績，

Anthony Tucker攻下26分13籃板；Jerran Young也搶下23分13籃板；本土球員方面，禁區守護神李德威「大顯神威」整場飆進四顆三分球，奪得18分9籃板；楊敬敏則依舊維持穩定表現拿下16分。

夢想家總教練Kyle Julius在賽後表示，對能夠拿下主場二連勝感到很興奮，「很欣慰球員這段期間的努力終於在這兩天的賽事中展現出來，當然還有一些細節需要改進，我們會年後持續調整，迎接下半季的賽程。」

打出職業生涯新高的李德威賽後提到，「其實我只是在場上持續做好自己的份內工作，有空檔時便多出手，今天能夠投進四顆三分球，要感謝教練一直給予我很大的信心，今天球隊在進攻上的串聯與防守上皆給對手很多壓迫，真的很開心能在過年前拿下主場二連勝！」