新春爽吃當心美食陷阱！「4大賀年點心」毛孩誤食恐中毒

農曆新年即將到來，不少人老早就採買好零食、糖果，等著過年到來，一同與親朋好友享用。在過年爽吃的同時自家毛小孩也不能餓著了，不過千萬要注意在這歡樂氣氛常常藏有「美食陷阱」，就有專家指出，以下這4大賀年點心一旦讓家中貓狗誤食恐怕可得趕緊送醫，千萬別隨意讓毛小孩吃下肚。

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一、巧克力

巧克力應該是最為人熟知的禁忌食物了！巧克力內含有的可可鹼對狗狗可是致命毒藥，可能出現不適症狀，包括嘔吐、腹瀉、過度活躍、顫抖、癲癇發作，嚴重者會心臟狂跳，可導致心律不正甚至死亡。

▲「金幣巧克力」是不少人的童年回憶，更是賀年點心。（示意圖，與文章中內容無關／翻攝自《小城進口食品- e化糖果屋 台南市》臉書粉專）

二、蘿蔔糕或甜糯米糕

蘿蔔糕和甜糯米糕當中含有大量脂肪，小型犬食用過量容易導致胰臟發炎，進食後更可能會出現腹瀉和嘔吐等胃部不適症狀，作為負責任的主人，記住要把這些食品放置在狗狗觸不到的地方，提防牠們偷吃。

▲傳統蘿蔔糕也是新年常見的點心。（圖／取自 flickr ）

三、瓜子、堅果類

過年常見的「杏仁小魚乾」總讓人一包接著一包的吃，家中的貓咪對小魚乾更沒有抵抗力，不過許多核果的果仁例如夏威夷果仁、核桃、杏仁、腰果都含有氰苷，可能導致氰化物中毒，要是家中的貓咪常常會偷咬開點心包裝來吃，特別要注意不小心吃了太多杏仁的話恐怕會出現中毒症狀！

▲過年嗑瓜子千萬小心別讓毛小孩誤食了。（示意圖／取自unsplash）

四、木糖醇 （Xylitol）或任何人工甜味料

木糖醇 (Xylitol) 是一種常見的糖替代品，常見於口香糖，某些烘焙點心、花生醬也會添加這種人工甘味料。然而，對於毛孩來說，由於木糖醇會迅速被吸收進狗狗體內的血管，導致胰腺大量釋放胰島素，血糖濃度迅速降低同時可能導致全身乏力、迷失方向、顫抖或癲癇發作、肝衰竭。

事實上，目前市面上不少寵物食品店都提供寵物專用的點心，獸醫也建議購買前要先留意這些食品是否通過國際安全標準，過年除了自己吃的開心外，也別忘了多放一份心在家中的毛小孩身上。（編輯：楊智傑）