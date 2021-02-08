疫苗大戰 謝金河：台灣得不到疫苗也是角力一環
新頭殼newtalk
2021-02-08 11:09:27
去年世界爆發新型冠狀肺炎，至今疫情仍於全球持續延燒。而在不少國家陸續開始施打疫苗的同時，各國研發疫苗的進程更是如火如荼。今（8日），財信傳媒董事長謝金河發文指出，在進入2021年後，各國的疫苗研發，施打疫苗的普及率，將成為國力新競技場，「這當中又以中國最具戰鬥力」。
今早，謝金河於臉書上發布一則以「疫苗大戰：大國博奕下一個競技場」為題的貼文，指出在去年美國總統大選後一週，輝瑞率先宣布與德國Biontech共同研發的疫苗有95%治癒率，消息傳出後，美國道瓊工業指數期貨盤瞬間暴漲1639點，接著Moderna也宣布疫苗研發成功，治癒率高達95%，但不需要像輝瑞疫苗，必須在零下70度運送。接著，是英國Astrazeneca和牛津大學共同硏發的疫苗，有效治癒率70%，這款疫苗首季將交付900萬劑疫苗給歐盟。再下來是中國推出5款疫苗，其中科興跑最快，然後是國藥集團和康希諾；再來是俄羅斯也宣布衞星V問世，印度則是全球學名藥廠生產基地，各國疫苗都以印度為生產基地，也讓印度搖身變成疫苗生產大國。謝金河認為，這是疫苗大戰的第一步，接下來是各國搶地盤，歐美是先搶疫苗的庫存量，很多國家都宣布疫苗暫停出口，英國與歐盟就為了搶疫苗而交惡。歐美疫情深重，單是確診病例占全球55%，幾乎壟斷西方大藥廠的產能，也形成富裕國家搶產能，弱勢國家及窮國得不到疫苗的窘境。到目前為止，49個富裕國家已接種3900萬劑疫苗，窮國只打了25劑。謝金河提到，在去年底，全球9款主要疫苗，已簽下或在談判的共103億劑，其中51.5億劑被美，英，加，日，澳及歐盟綁定，這個態勢也給中國，俄羅斯擴大進擊的機會，中國快速向發展中國家提供疫苗，例如，菲律賓向科興訂購2500萬劑，智利最近收到400萬劑中國來的疫苗，匈牙利及塞爾維亞都宣布採用中國疫苗，埃及，印尼也跟進。除此之外，俄羅斯的衞星V則以每劑10美元以下向外發售，已聲稱有超過50個國家的訂單，合計達12億劑。印度也表示，在二月下旬前向不丹，尼泊爾，孟加拉，緬甸等10個隣國，提供2000萬劑疫苗，這等於是在湄公河及南亞與中國爭盟友。而對於台灣在這場疫苗之戰下的情勢，謝金河則表示：「這場疫苗大戰，除了是影響今年疫情走的，也會牽動國際政治角力，台灣遲遲沒有得到疫苗，也是這個角力下的一環」。他也說道，去年我們在口罩國家隊表現優異，但疫苗的研發似乎沒有那麼順利！新聞來源為Newtalk 新頭殼