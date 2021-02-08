刮刮樂買整本難回本？內行抖「殘酷真相」：一刮就回2本
編輯中心/綜合報導
2021-02-08 10:25:24
台灣彩券推出的刮刮樂行之有年，尤其每到過年的時候，各種加碼以及大獎，吸引不少民眾前往彩券行試試手氣。近日，就有網友討論「刮刮樂買整本的話是不是一定無法回本？」貼文引發熱議。
原PO在「刮刮樂中大獎秘訣分享」貼文指出「弱弱的請問一下，我之前買刮刮樂想說買一整本比較好中，所以買了25張1000元的玩法，結果賠了8000元，這到底是怎麼回事」。貼文一出，網友紛紛回應「如果一整本沒中大獎，基本上就是回六成起跳」、「買整本其實就是賭一個大獎，本來就要抱著會賠錢的心態」、「買整本就是要拚大獎，沒拼到以成本來說一定無法回」、「整本就是拿來拚大獎，我媽他們集資買一本2000元的，刮中一張十萬，扣完稅加上其他獎項直接回兩本」、「整本拚大獎，單張拼中獎，就是刮刮樂的真理」。據了解，都還未過年，台彩推出的「2000萬超級紅包」銷量已經突破百萬本，因應國內旅遊與休閒運動風潮大爆發，將二獎的商品獎項升級為休旅車，選用BMW旗下最暢銷的運動休旅車The X1 sDrive18i，每台總價值192.9萬元，刮出汽車符號就可獲得「200萬元加BMW X1休旅車」，共有7個名額，三獎100萬元520個，較去年增加120個，總中獎率69.33% 。（編輯：張嘉哲）