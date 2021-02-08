農曆春節怕領不到錢嗎？ATM五大注意事項報你知
記者顏真真/台北報導
2021-02-08 10:46:18
再過1天就將展開7天的農曆春節假期，許多人趕在銀行開門的最後2個交易日處理「錢」的大小事，也擔心春節期間領不到錢怎麼辦？其實，各銀行的自動櫃員機（ATM）仍提供24小時服務，只是財金公司也提醒民眾春節期間使用ATM的5大注意事項，包括避開尖峰時段使用ATM 提領現金、了解往來金融機構提款及轉帳金額的限制，以及保留交易明細單、 善用緊急聯絡電話，同時慎防ATM詐騙。
首先，避開尖峰時間使用ATM。財金公司表示，根據歷年春節期間ATM交易統計顯示，春節假期前、小年夜及除夕（今年為2月5日～2月11日）期間，每日上午11時至下午2時、下午5時至晚間7時這2個時段， ATM使用量最大，建議民眾避開尖峰時段，以避免排隊而耗費時間。再來，要解提款及轉帳金額的限制。由於這次春節假期長達7天，財金公司提醒存款人注意，往來金融機構在 春節期間使用ATM的相關規定，例如每日提款及非約定轉帳的限額，以及未補登存摺拒絕提款及轉帳的次數限制等規定，提醒民眾及早準備並預先補登存摺，以免影響春節期間的資金調度。不僅如此，使用ATM服務也別忘保留交易明細單。財金公司指出，如果有發生異常情形，例如扣帳未吐鈔、轉帳已扣款但未入帳等，請保留「交易明細單」作為憑證，並依ATM上所張貼的緊急聯絡電話，向裝設ATM的金融機構洽詢。若無法獲得協助，亦可撥打財金公司客服專線（02）2630-1222洽詢。還有就是善用緊急聯絡電話。ATM都設有或張貼緊急聯絡電話，民眾如遇ATM異常狀況，請撥打緊急聯 絡電話，向裝設ATM的金融機構反應。最後，也要慎防ATM詐騙。財金公司透露，近來ATM詐騙手法不斷更新，特別提醒民眾加強注意，ATM轉帳功能僅能將款項轉出，並無法透過ATM操作讓他人將款項轉入、ATM沒有解除分期付款設定功能、無法完成退稅、亦無法取消扣款，因此，請不要依照他人指示操作ATM，如有懷疑可先向「165」警政署反詐騙諮詢專線洽詢，以防範歹徒詐騙 ，保障自身財產安全。