NBA／全明星賽照辦？威少心情差：反正我不會入選
記者鍾東穎/綜合報導
2021-02-08 11:12:27
聯盟人氣球星湖人一哥「詹皇」LeBron James日前公開表態反對，今年在疫情期間還要舉辦明星賽，巫師球星「威少」Russell Westbrook也被問到此事，不過他只淡淡地說，「我應該無法入選，所以並不在意。」
前天聯盟公布全明星賽首波票選結果，今年傷癒復出的籃網球星Kevin Durant力壓前4年的「票王」James暫居全聯盟人氣王，而生涯9度入選明星賽的Westbrook則排在東區後場第9名。不過開季至今巫師戰績不佳，今天以97:119不敵黃蜂，以5勝15負排在東區倒數第2，這也讓Westbrook沒什麼興致談論今年的全明星賽，也不想評論疫情下辦全明星賽的各種輿論壓力。Westbrook說，「我都還沒想過這件事情，我只在乎現在發生的事情，很明顯地是，很多人都不想打全明星賽，如果我能入選，我肯定有很多想說的，但我進不了，所以不是很在乎會發生什麼事。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。