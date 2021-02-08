NFL／Brady第7冠！海盜隊封鎖酋長 繼02年後再奪超級盃
記者黃建霖/綜合報導
2021-02-08 11:14:04
萬眾矚目的NFL職業美式足球聯盟超級盃，今天早上7點半正式開打，由坦帕灣海盜對戰衛冕軍堪薩斯酋長，Tom Brady力拚個人生涯的第7冠，在今天成功守住對方四分衛Patrick Mahomes的情況下，終場以31:9拿下冠軍，拿下隊史第2冠。
受到疫情影響，這次僅開放2萬5000名觀眾入場，不過官方貼心放上3萬個人形立牌，再加上精彩的終場表演，雖然本屆創下史上進場人數新低，但透過電視轉播觀看，也不影響看球的激情氛圍。去年加入海盜的43歲傳奇四分衛Brady，帶領海盜崛起、並且在國聯冠軍戰靠著對方戰術失誤、以31:26擊敗綠灣包裝工闖進超級盃，要對上的是衛冕軍酋長。此役半場打完，火力旺盛的酋長進攻端低迷， Mahomes傳球成功率不到5成，也讓海盜以21:6領先；下半場酋長射門得到3分。但回過頭來，海盜也予以還擊，Brady傳給老戰友Rob Gronkowski推進到中場，之後又送給Leonard Fournette達陣，後續的踢球也得分，比數拉開到28:9。海盜士氣一蹶不振，下一波進攻居然被對手抄截，三節打完已經落後到9:31了。末節海盜穩穩地推進耗時間，Mahomes被對方防線完全壓制，酋長越打越沒信心，第四節完全沒得分，最後時刻海盜球員以提前慶祝，最終順利摘冠。海盜過去曾在2002年的第37屆超級盃，以48:21擊敗奧克蘭突擊者，奪下隊史首冠，當時防守表現精采的安全衛Dexter Jackson拿下了MVP，這是睽違19年再度奪冠，也是聯盟史上第一支在自家主場封王的球隊。