NFL／不輕易言退！Brady奪冠後承諾會打生涯第22個賽季
記者黃建霖/綜合報導
2021-02-08 12:24:37
2021年NFL職業美式足球聯盟超級盃，坦帕灣海盜以31:9擊敗「衛冕軍」堪薩斯酋長，Tom Brady拿下個人生涯的第7冠，同時也獲選為MVP。賽後他被問到是否會打生涯第22季時，親口說出：「我們會回來的。」承諾自己將會續戰下一個賽季。
43歲Brady今年轉隊到海盜，不少人並不看好，不過他在季後賽和球隊磨合完成，一路「打臉」唱衰者，最終成功捧起個人的第7座冠軍，賽後他也坦言自己和隊友度過了煎熬的11個月，終於苦盡甘來。「我們在正確的時間聚在一起，但我們知道今晚會發生什麼事不是嗎？我們最終在年底發揮了本季最好的表現。」今天海盜展現他們強悍的防守能力，把對方四分衛Patrick Mahomes守得整場不在節奏之中，上半場酋長犯規連連、陷入大比分落後，下半場急於反攻，卻一直被抄截，最終只能眼睜睜的看著對手揚長而去，衛冕失敗。而對於外界最關心的問題，Brady此次奪冠不會是「完美句點」，因為他會在2021年再度回歸賽場來嘗試衛冕，「這支球隊永遠是世界冠軍，你無法將冠軍從我們手中奪走。」Brady今天29次傳球21次成功，傳球距離201碼，完成3次達陣，Passer Rating高達125.8分，這是他在超級盃比賽中獲得的最高傳球者評鑑得分，超過了他在第52屆和費城老鷹賽事中的115.4分。今天的3次傳球達陣，Brady其中一次傳給Antonio Brown，2次送給了老搭檔Rob Gronkowski，這是他生涯第5次奪得超級盃MVP，第一座至今已過20年。