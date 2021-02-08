澳網／37歲盧彥勳澳網首輪不敵美國巨人 周三再戰男雙
記者鍾東穎/綜合報導
2021-02-08 12:50:45
因新冠肺炎延遲開打的澳洲網球公開賽今(8)日正式點燃戰火，男單唯一台將38歲的「前一哥」盧彥勳面對211公分高的美國巨人Reilly Opelka，以3:6、6:7(2:7)、3:6無緣取勝，止步首輪。
由於疫情關係，澳網延遲3周才開打，選手們抵達墨爾本都須接受隔離，開打前盧彥勳所住的飯店還傳出有澳網志工確診，所幸沒受感染，得以在今天順利出賽。今年8月將滿38歲的盧彥勳也透露，今年可能是最後一年參加職業賽事，可惜相隔一年重返職業賽場便遇到世界排名第40的好手Opelka，首盤讓出後，次盤雖先取得3:1領先，可惜激戰到「搶七」再度失守，最終關鍵第三盤未能保住第4局發球局，直落三遭淘汰。結束男單賽事，盧彥勳和美國好手Sam Querrey搭檔出戰男雙，但籤運不佳首輪就強碰第2種子、克羅埃西亞組合Mate Pavic／Nikola Mektic，雙方首度交鋒。比賽預計周三登場。
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