網球／謝淑薇倒吃甘蔗 直落二解決外卡女將挺進次輪
記者鍾東穎/綜合報導
2021-02-08 13:46:58
我國網球一姊謝淑薇今(8)日出戰澳網女單首輪，面對會外賽晉級的保加利亞女將Tsvetana Pironkova，表現倒吃甘蔗，最終連下4球以7:5、6:2勝出，晉級64強。此役花費1小時16分鐘。
每年都在初登場的澳網是去年唯一沒受到新冠肺炎疫情影響的大滿貫賽事，無奈過了一年疫情仍持續延燒，今年澳網因此推遲3周直至今天才正式開打。謝淑薇生涯首度面對世界第125的Pironkova，首盤雙方陷入拉鋸戰，謝淑薇還先被對手破發，好在及時回穩連拿4局反超，謝淑薇技高一籌在第11局破發對手拿到6:5，接著只用4球就收下首盤。次盤，謝淑薇延續好狀態，打得更輕鬆寫意，連拿4局迅速取得5:1聽牌優勢，第7局謝淑薇雖先連下4球取得賽末點，可惜3度平手後未能成功破發，最後透過自己的發球局再度連拿4分，以6:2獲勝。今年澳網謝淑薇同樣雙邊出擊，女雙和捷克老搭檔Barbora Strycova睽違4個月再度合拍，並榮膺頭號種子，「台捷聯軍」首輪對戰地主外卡組合Destanee Aiava／Astra Sharma。
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