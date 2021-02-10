電腦彩券7年開出2866個頭獎　這縣市最受財神青睞

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根據台灣彩券公司統計，電腦彩券自2014年至去年底止共開出2866個頭獎，其中又以2020年開出最多有479注頭獎，再來是2014年458注，2017及2018年也分別開出了429注及427注頭獎。若就遊戲類型來看，今彩539開出2621注最多，再來是大樂透150注，雙贏彩55注，威力彩則開出34注頭獎。大家更好奇的是，這些頭獎都開在哪裡？若以開出的注數來看，新北市居冠，7年開出528注頭獎最多，再來是台北市433注，高雄345注，台中303注，桃園排第五287注；就頭獎總金額來看，以台中市161.15億元居冠，再來是新北市111.93億元，台北市98.85億元，高雄市79.69億元，台南市64.74億元。
值得注意的是，這7年來有3家投注站各開過2次大樂透頭獎，包括在2020年1月15日開出2.47億元及2020年10月13日0.74億元頭獎的台中市鑫寶金財神彩券行；在2014年5月9日開出0.57億元及2014年7月29日1億元的桃園市飛來億彩券行；在2018年2月15日開出1.6億元及2019年2月9日開出1億元頭獎的基隆市碇內彩券行。至於開出的134注大樂透頭獎，除澎湖縣、連江縣外，其餘縣市皆有開出紀錄，又以新北市累計開出29注，居全國第一，台中市以22注排名第二，台北市累計開17注排第三。此外，新北市及高雄則為第4屆每年均連莊開出大樂透頭獎的縣市。
威力彩這7年累計開34注頭獎，其中以台中市開出9注最多，也是全國最常開出威力彩頭獎的縣市，其中去年威力彩共開出6注頭獎，其中2注落在台北市，新北市、南投縣、屏東縣及台東縣則各開出1注。至於2018年上市的雙贏彩，至2020年底，共開出55億頭獎，其中台中市開出10注居冠，其次是新北市開出8注，台北市則以7注名列第3。由於雙贏彩無論12個選號全中或全不中都得頭獎，在已開的55注頭獎中，全中者有26注，全不中者有29注。值得注意的是，雙贏彩有2家投注站包括新竹縣金順發彩券行及新北市春來投注站，分別在某一期各開出2注頭獎，中獎彩券的買法均為24個號碼全買，其中1注買全中，另1注買全不中，各得頭獎1注。
至於這7年開2621個今彩539頭獎，除連江縣外，其餘縣市皆有開出紀錄。此外，新北市及台北市計開出891注頭獎，約占全國頭獎的1/3。不過，開出最多的彩券行是位在台南市的達樂彩券行，共開過9注頭獎。