為何警犬比警貓多？內行揭「無奈關鍵」：真的沒得比
編輯中心/綜合報導
2021-02-08 17:34:46
雖然世界上有俄羅斯、日本等少數國家，警察隊伍中配備有警貓，用來「查緝漁獲走私」，不過警貓數量絕對遠遠不及警犬。就有網友疑惑「明明貓更聰明，為何會出現這種差距」？貼文也引起討論，「關鍵原因」也被點出。
原PO在PTT上好奇發問，「為什麼比較多警犬不是警貓？且不只是警用犬，連搜救、防疫等等，都是狗居多。但貓比狗聰明，也很可愛，喜歡貓的人也不在少數，為何沒有政府訓練貓？」貼文曝光後，立刻有網友點破關鍵，「科學家就做過實驗，貓服從性不到2％，狗經過訓練可以完成超高比例的工作」、「不是聰明的問題吧，是服從性的問題」、「智商高低根本不是原因，而是能否訓練的問題」、「我查到的資料顯示狗的腦神經元比貓多1倍，看來是狗的智能比較高」、「老闆喜歡服從性高的員工，不喜歡太精明的」。事實上，過去在英國，就有一位小女孩艾莉莎也提出過相似疑問，當時她認為「貓咪也能像狗狗一樣貢獻自己的力量幫助警察」，就寫信給當地的警察局長，分析貓咪的長處，希望能讓貓咪加入警隊。當時巴頓也被艾莉莎感動，並給予回信「我答應你的要求，並打算讓我飼養的貓咪Joey成為英國首隻貓警」，而Joey在當時也成為警方吉祥物。而在俄羅斯，曾有世界上第一隻「緝私警貓」克魯斯，當時不少魚貨走私犯在牠靈敏的嗅覺下被繩之以法。不過在2003年7月時，克魯斯一如往常準備上工時，卻遭一輛衝出的汽車輾斃。當時目擊的警方人員也發現，該車輛與數日前，遭克魯斯逮到的走私車相當相似，應為走私犯挾怨報復。（編輯：潘毅）