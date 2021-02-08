籃球／只有7人想去卡達 中華隊不去恐再被懲處
記者鍾東穎/綜合報導
2021-02-08 18:35:24
中華籃協今(8)發出聲明表示，亞洲盃資格賽第三階段，已完成遞交24人大名單，但目前只有7位球員有意願出賽，將持續溝通協調，是否能出國參賽還是未知，也恐再度面臨FIBA國際籃總懲處。
去年11月考量新冠肺炎疫情，中華隊未派隊參加亞洲盃資格賽第二階段賽事，結果今年1月接獲FIBA來函懲處16萬瑞士法郎罰款，外加扣除賽事積分2分，若如期參賽第三階段則罰款及扣分都將減半處分。中華籃協表示目前先遞交名單，10日前會得到回覆，屆時選訓小組開會才會決定是否出征卡達。若不出賽，罰款事小，被禁賽甚至停權事關體大，但也不能不顧及選手安全，才讓中華隊陷入艱難處境。中華籃協聲明：亞洲盃男籃資格賽第三階段已迫在眉睫，目前確定參賽球員仍尚未達到FIBA規定人數下限，教練團持續跟球員溝通協調。今日本會與教練團研議後，已按規定向亞洲籃總完成遞交24人大名單，也同時向亞籃報告目前名單中僅有7位球員意願出賽，有意願參賽之隊職員都依大會規定在上週完成第一次PCR核酸檢測，並持續進行賽前集訓，備戰本階段亞洲盃資格賽。由於FIBA規章明訂參賽人數下限為10人，但國內各級賽事均在進行中，徵召球員除個人意願外，也需要其家人支持及所屬球隊或學校允許，目前仍只有7位球員有意願。2021亞洲盃資格賽第三階段中華隊預計2月18日與22日兩度與中國交手，2月19日迎戰日本、2月21日出戰馬來西亞，代表隊預計13日啟程赴卡達。
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