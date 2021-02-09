香港恐不承認雙重國籍　英示警無法提供領事協助

「金融時報」報導，英國外交、國協及發展事務部更新對香港的旅遊建議表示：「如果擁有英國和中國雙重國籍，即使持英國護照入境香港，也可能被視作中國公民，英國總領事館未必可以提供領事協助。」香港政府日前首次強制執行數十年來鮮少援引的法令，強迫一名擁有加拿大和中國雙重國籍的公民只能二選一，加拿大、英國和美國都對此提出示警。「金融時報」指出，中國政府這次改變作法，是為了讓在1997年主權移交時曾被允諾有高度自治權的香港，能更貼近中國大陸。中國的國籍法不承認雙重國籍，香港雖然應該援引中國法規，但港府過去一直沒有實際執行。英國外交部發言人表示：「香港當局不讓我方探視在押的雙重國籍人士，不讓我們提供1997年以來持續提供的協助，這是不對的。我方和國際夥伴呼籲香港當局立刻恢復我們對公民的探視權。」英國非政府組織「香港監察」（Hong Kong Watch）的派特森（Johnny Patterson）表示，香港過去是一個「大熔爐」，許多居民都擁有雙重國籍。他表示：「停止承認雙重國籍只會適得其反。這不會停止香港人持英國國民（海外）護照（BNO護照）離開，只會產生寒蟬效應，更傷害香港已經受損的聲譽。」（編輯：高照芬）1100209