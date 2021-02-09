過年衰抽到上班！護理師竟爽喊「Yes」　理由曝光眾秒懂

農曆新年將至，不少人都準備爽放年假，好好陪伴家人朋友，不過還是有許多人就算遇上過年，仍然需要在自己的工作崗位上努力著，對此，醫師陳志金也在臉書表示，近日醫院護理站在抽過年班，看誰除夕、初一得上班，豈料有護理師衰抽到籤王，卻大喊「Yes」，而理由曝光以後，網友全懂了。

我是廣告 請繼續往下閱讀

醫師陳志金在臉書粉專《Icu醫生陳志金》發文，表示近日醫院護理站在抽過年班，看看誰抽到除夕或是年初一要出來上班，「這是每一年，護理師們的大事」。

▲醫師陳志金在臉書粉專《Icu醫生陳志金》發文。（圖／翻攝自《Icu醫生陳志金》）

聽見這個回答，也讓陳志金相當疑惑，「除夕和年初一可以放假，高興是可以理解的！兩天都要出來上班，竟然這麼也興奮？這個我就不瞭解了，難道真有這麼有同事愛的人嗎？我後來悄悄的問了之後，才知道原由....」，他也在文末問網友們「你知道為什麼嗎」？

貼文一出，眾人秒懂，「當然是不用見長輩啊」、「不用面對婆婆～yes!」、「除夕與初一是已婚護理師的惡夢，如果放假會比上班還累的」、「初一回婆家要幫忙，初二大小姑回娘家更要幫忙」、「ㄧ定是人家的媳婦」、「不用弄拜拜之類的」、「應該是已婚！才會發自內心的yes」、「不想面對婆家，還有其他長輩親戚的『關切』，過年上班是最好的」、「不用回婆家圍爐」；也有同樣身為護理師的網友留言，「不用準備年夜菜，初一上班還有醫生會給紅包」、「結婚後，最喜歡上除夕跟大年初一還有初二的班」。（編輯：郭佩蓉）