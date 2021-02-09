特企／阿聯酋航空Skywards延長會員等級至2022年

作為阿聯酋航空及flydubai共享的忠誠計畫，獲獎無數的阿聯酋航空Skywards將推出新措施，提供其會員更多的支援、靈活性與選擇，讓會員們能安心的維持會員等級至2022年。阿聯酋航空Skywards為中東地區與全球首例為在2021年到期的會員，提供額外12個月延長會員等級的旅客忠誠計畫。鑑於全球旅行仍受新冠肺炎疫情影響，阿聯酋航空Skywards亦將持續創新並領先業界，讓會員能在此特殊期間安心無憂。

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延長會員等級資格

系統將自動為等級檢閱日期於2021年12月31日到期的阿聯酋航空Skywards白金卡、銀卡和金卡會員，延長該等級狀態12個月，符合相關資格的金卡夥伴會員亦享有相同保障。舉例來說，若會員目前的等級檢閱日期為 2021 年 3 月 31 日，該日期將延長至 2022 年 3 月 31 日。

延長哩程數有效期

阿聯酋航空Skywards亦將所有自2020年4月或其後到期的任何Skywards會員哩程數有效期延長至2021年6月30日。會員更可提前11個月，利用Skywards會員哩程數兌換阿聯酋航空和合作夥伴的航班機票、航班升艙等多種豐富獎勵及獨享優惠。此外，為讓會員能充滿自信的規劃旅程，阿聯酋航空亦為旅客提供彈性多元的機票選項。若旅客預訂於2021 年 6 月 30 日當天或之前出發的機票，亦可選擇更改出發日期，或保留機票以在後續 24 個月內使用。

為旅客提供多種會員保級方式

阿聯酋航空Skywards將於今年陸續推出更多措施以利旅客維持會員等級或快速升級。Skywards會員們可期待更多驚喜，包含獎勵哩程升級、免費與付費會員升級機會等多項專屬優惠*。

阿聯酋航空Skywards在全球擁有超過2,700萬會員，該忠誠計畫提供藍卡、銀卡、金卡與白金卡等四種會員獎勵級別，並個別擁有專屬特權。會員更可於航空公司、飯店、汽車租賃、金融、生活風格品牌等領域的合作夥伴企業消費賺取哩程。Skywards會員哩程數亦用於全球的合作夥伴企業消費，享受航班、旅館住宿、運動賽事及藝術活動等優惠，感受獨一無二的絕佳體驗。