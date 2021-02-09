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未受政權輪替影響　蔡英文：台美關係依舊穩定

記者劉育辰／台北報導

2021-02-09 13:01:30

蔡英文/總統/蔡總統
▲總統蔡英文在9日的敞廳談話中強調，台美關係未受美國政權輪替影響，交流依舊熱絡。（圖／翻攝自蔡英文Tsai Ing-wen臉書）
總統蔡英文特地在農曆春節連假前夕，召開國安高層會議，針對各項正在發展中的國際及區域情勢，包括臺美關係、區域安全，以及全球疫情的後續發展，交換意見及討論。在台美關係的部分，蔡英文強調，台美關係並未受到美方政權輪替的影響，關係依舊相當穩定。
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蔡英文表示，台美關係依然穩定，並沒有因為美國政權更替受到影響。自美國拜登（Joe Biden）政府就任以來，台美關係持續穩健發展，無論是蕭美琴代表應邀參加就職典禮，或是美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在國會聽證會上的承諾，確保台灣防衛能力，更不用說國務卿布林肯在聽證會上的發言。在在都顯示，台美雙方的交流合作，不會因為政黨輪替而有所變化。
蔡英文也提到，近期美軍機艦多次以執行自由航行任務，展現美國對印太地區安全現狀遭到挑戰時的明確態度。她也要求國安團隊持續和美國新政府、國會、以及朝野政黨、民間各界保持密切的聯繫，維持最好的溝通狀態。在變動的情勢中，能掌握先機、即時且有效的反應之外，也能夠持續深化在各方面與美國的合作，尤其是在經貿戰略上的對話。 
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