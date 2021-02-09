金牛年添財運有撇步！拿發財水、買彩券這樣做才開運
記者顏真真/台北報導
2021-02-09 15:25:55
金牛年即將到來，民眾最期盼的就是「牛轉錢坤」，當然，更希望財運旺，也會用些招財小物像是發財水、發財金等，甚至買彩券盼一夕致富。不過，拿到招財小物要怎麼用才開運？易經財經專家、中華生活易術研究發展協會理事長陶文中就提供家添財3撇步，包括可以在正西方財位放聚寶盆，投資理財則要打理好偏財位正南方，買彩券更別忘「穿金戴銀」，而發財水放置7天就可拿來用，可在全家各個角落噴一噴，甚至還可拿來煮飯。
由於以前的銀行叫做「錢莊，是聚財的象徵，因此不少人會去銀行接水再帶回家，也就是所謂「發財水」，因此過年前後不少銀行推出限量開運發財水，甚至還特別先放在金庫吸財氣，只是不是拿到發財水就可添財運，還要懂得正式使用，如果只是擺著不管放一整年，恐怕變成一灘死水。陶文指出，2021辛丑牛年社會氛圍保守，今年不能跟著保守氣氛走，凡事都要突圍，發財水就是最好的開運物，並可以放在玄關、財位（今年在正西方），或是入門的45度角（明財位）。此外，發財水放置7天就拿來用，除可以噴在全家各個角落及拿來煮飯，陶文建議今年可以將發財水留一小部分，倒在文昌位（正東方）擺放的花土壤中，文昌氣息會更旺。雖然今年發財水用法與過往差異性不大，不過，陶文說流年不同，今年文昌位在正東方，正東方如果布局的好，會發財很快速。過年有些人也會放聚寶盆招財，陶文表示，正西方為財位可擺放聚寶盆，聚寶盆內放168元或888元，而且1元、5元、10元、50元的硬幣有，而且每年聚寶盆都要換位置，也要重新更換，因為聚寶盆存了一年後，要將聚寶盆中的硬幣清出，分成3份，一大部分存在銀行，一部分購置過年物品。另外，正西方也可以擺鹽燈，正西方如果有崁燈，可以一整年點亮，也可以擺上花，或是用小魚缸注入陰陽水（冷開水＋自來水），每兩周換一次，裡面可放五彩石、碎水晶石、6個1元，但不建議在這個注滿陰陽水的小魚缸中養魚。至於過年大家都會買彩券試手氣，如何才能增加中獎運？陶文表示，今年財運較好會在台灣南方、新竹、花東，或從住宅往南方、西方、東方的彩券行，如果住在北方民眾想要求偏財，可以在身上配戴金飾「穿金戴銀」。投資理財部分，陶文說，今年偏財位在南方，假設是投資族、股票族，建議正南方好好經營，包括擺置黃金百合，也可以放聚寶盆，裡面放置1688元的各式硬幣，全部都為硬幣為主、不能有紙鈔，聚寶盆挑選大肚收口、有蓋、陶土做的，沒蓋子可以為聚寶盆製作一個蓋子。迎接金牛年到來，除了招財，健康也是不可忽略的一環，陶文建議可在正北方放上白色粗鹽（有礦質能量比較強），不要放玫瑰鹽，而且放2周後可拿來泡澡、去病氣，也可用小布袋裝粗鹽隨身攜帶。