美國首位全職「第一夫人」　吉兒拜登入白宮仍堅守教職

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現年69歲的吉兒‧拜登出生1951年6月3日，原名為吉兒‧翠西‧雅各布斯（Jill Tracy Jacobs），出生地為紐澤西（New Jersey），但因為父親的工作時常搬家，大部分時間在賓州蒙哥馬利郡（Montgomery County）成長。從小吉兒就表現出同齡人少有的成熟，她希望能夠經濟獨立，擁有自己的身份和事業，15歲就開始打工，但在1969年畢業進入社區大學工讀時尚推銷後，她改變了主意，遇到了第一任丈夫史蒂文森（Bill Stevenson），不久之後兩人在1970年2月成婚，兩人在德拉瓦大學附近開了一家名為「Stone Ballon」的酒吧。與前夫一同經營酒吧期間，吉兒再次回到校園，在德拉瓦大學（University of Delaware）主修英文並兼職模特兒，繁忙的生活讓她和史蒂文森的感情逐漸疏離，1974年兩人正式分居。1975年，取得學士學位的吉兒在拜登兄弟的介紹下，結識拜登，當時身為參議員的拜登，其妻子已因車禍去世3年。
24歲的吉兒首次與拜登約會，兩個人一起去電影院看了法國浪漫電影《男歡女愛》（A Man and A Woman）並開始交往。當時拜登與吉兒都在事業或學業的衝鋒期，沒有人想到要結婚，但吉兒參與了拜登家所有重要的節日，包括感恩節與聖誕節。拜登在2007年出版的會議路《應遵守的承諾》（Promises to Keep）中寫道，「她（吉兒）讓我重獲新生」、「她讓我再次覺得家庭完整」。當時6、7歲的博（Beau Biden）與杭特（Hunter Biden）是這段感情的最大推手，兩兄弟某天在拜登早上刮鬍子的時候開口。「哥哥覺得『我們』應該結婚。」杭特說。拜登問長子他們在說些什麼。7歲的博機靈的回應：「我們覺得我們應該和吉兒結婚，爸，你覺得呢？」拜登告訴兩個兒子：「我覺得這是超讚的點子！」他在回憶錄中形容，永遠無法忘記那種喜悅。
不過，博與杭特也成為吉兒答應拜登求婚的主要考量。吉兒向《Vogue》說道「我當然愛著兩個小男孩，我也認為結婚可行。但他們曾經失去過母親，我不希望他們失去另一個。我必須100%確定。」在拜登求婚5次之後，兩人終於在1977年6月17日結婚，並在1981年誕下大女兒艾什莉（Ashley Biden）。
熱衷於工作的吉兒在女兒出生的同年回到學校，在德拉瓦州市立聖馬克（St.Mark’s High School）擔任英語老師，並同時在賓州西切斯特大學（West Chester University of Pennsylvania）繼續學業，於1981年取得教育學碩士學位。
任教期間，吉兒協助拜登投入首次參選總統的活動（1987年），並在1991年取得賓州維拉諾瓦大學（Villanova University）的英語碩士學位。在幾個中學校輾轉任教後，吉兒在1993年前往德拉瓦州科技大學任職，一直到2008年離開；期間2007年吉兒在德拉瓦大學取得教育博士學位，並在拜登擔任副總統的期間，於2009年在北維吉尼亞州亞歷山德拉（Alexandria）社區大學擔任英語教授，成為第一位保有全職工作的第二夫人。
歐巴馬政府期間，吉兒也投入社區教學、輔導軍人家庭，並且在2012年，根據自身經驗出版童書「不要忘記，上帝保佑我們的軍隊」（Don’t Forget, God Bless our Troops），鼓勵駐外士兵的子女。吉兒表示，童書的主要靈感來源是拜登的長子博（Beau Biden）在服役期間駐守伊拉克2年的心路歷程。
拜登在媒體採訪中多次談論在幾十年中經歷的失去、變化中，夫妻倆如何成為彼此的力量。拜登形容「大家都說婚姻是五比五，但對我來說是七比三。她（吉兒）是我的支柱。感謝主在我失落的時候，有她陪伴，在她沮喪的時候，我能幫忙。」2020年拜登競選總統期間，吉兒一直是他最堅強的後盾。拜登也在認定當選的首場演說中說道「所有教育者，在白宮你們將有一位同儕是第一夫人，吉兒已經從事教職30年，她是位母親——軍人的母親——以及一位教育家。她將她的人生投入於教育事業，教導他人不只是她的工作，也是她以身作則的事情。」
根據《華盛頓郵報》，吉兒自1981年開始在北維吉尼亞社區大學（Northern Virginia Community College）英語系任教，2020年協助丈夫競選期間是她第一次請假。拜登確定當選總統後，就像他所說的「教育成就了吉兒」，吉兒也沒有打算中止她的教育事業，在哥倫比亞廣播公司（CBS）的採訪中，吉兒說「我將繼續任教，我希望能夠藉此讓人們更尊重老師，了解教育者的貢獻，進而提高整個教職的社會地位。」吉兒形容，「教育對我來說就是生命」。據悉，吉兒目前已經回到工作崗位上，只是因為COVID-19疫情，她是透過Zoom視訊授課。美國媒體形容，身為全職工作者，吉兒劃時代的打破「第一夫人」賢內助的傳統，展現一個獨立、關心社會並且致力於自身事業的新時代女性形象，為在不同領域努力的女性帶來肯定。