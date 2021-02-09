買重機不如買汽車？他嫌肉包鐵又貴 騎士曝「隱藏優勢」
編輯中心/綜合報導
2021-02-09 17:03:21
現在路上越來越常看見拉風的重型機車，不過重機的價格不便宜，即便平價款也要價約新台幣20萬，高價的甚至比一般轎車還昂貴。就有網友疑惑，與其買重機不如去買汽車，「可以遮風擋雨吹冷氣」，載女生時也不會亂掉妝髮，好奇詢問「為什麼會有人想買重機？」文章引發熱議，更釣出許多騎士分享重機的好處。
有位網友在PTT發文，好奇詢問大家「為什麼會有人想買重機？」原PO疑惑表示，重機的價錢有些比汽車還貴，那為何不直接去買汽車，既可遮風擋雨吹冷氣、載妹時還不會弄亂妝髮。原PO指出，騎重機必須忍受風吹雨淋太陽曬，而且是肉包鐵，萬一發生事故也較容易受傷。問題一出掀起討論，網友紛紛在底下留言回覆說，「台灣對重機很不友善啊」、「因為很帥。沒辦法有些男生還是有中二魂的」、「一種信仰」、「重機是玩具，大部分都有汽車了啦」、「騎重機跑個山路，被追個焦，分享帥照在社群，融入有錢人當中很快」。不過也有重機騎士解釋重機的優點，「路權，白牌沒辦法走61，紅黃牌可以。停車方便，有些停車的位置要大不大要小不小，車子會很難停，但是重機沒這問題。重機視野比車子好很多，切換車道也比較靈活」。（編輯：倪浩軒）