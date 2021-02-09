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大叔也愛粉紅色！汽車「豪華裝飾照」曝光　連女生都跪地

編輯中心/綜合報導

2021-02-09 16:49:34

▲網友分享自己的車子內部裝飾，全粉紅配件引發熱議。（圖／爆怨2公社）
▲網友分享自己的車子內部裝飾，全粉紅配件引發熱議。（圖／爆怨2公社）
所謂的性別刻板印象，就是一般人都會認為女生才會喜歡粉紅色，而男生如果喜歡粉紅色，反而會讓其他人感到非常奇怪。對此，就有一位男網友打破這樣的刻板印象，將自己的車子內部裝飾成「粉紅世界」，並稱「誰說男人不能喜歡粉紅色」，貼文引發熱議。
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原PO在「爆怨2公社」貼文指出「我說你們這些人吼，誰說男人不能喜歡粉紅色？每次有人看到大叔車子內裝時，都會問我說『你老婆一定很喜歡粉紅色吼？』我都直接回應，錯！是我自己喜歡粉紅色」。
▲網友分享自己的車子內部裝飾，全粉紅配件引發熱議。（圖／爆怨2公社）
▲網友分享自己的車子內部裝飾，全粉紅配件引發熱議。（圖／爆怨2公社）
「請問怎麼了嗎？心裡罵我變態的我反問你們，難道你們不喜歡看喜歡的人穿粉色的內衣嗎？這就對了啊！做男人就要跟我一樣坦蕩蕩的，喜歡就是要大聲說，一堆人立志當酸民是不是啦！」
其車子內裝照片曝光之後，引發不少網友狂讚「神之粉，接受小妹一跪」、「這台車我會直接火化...原諒我討厭粉色」、「大叔喜歡粉紅色可接受....但是太粉了吧」、「鼻子過敏的我看到這台車我鼻子都癢了」、「粉色+水鑽我真的跪了」、「粉到我這個女生都跪地了」、「我的車也是粉色的！男生也可以喜歡粉色！」（編輯：張嘉哲）
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