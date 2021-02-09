大叔也愛粉紅色！汽車「豪華裝飾照」曝光 連女生都跪地
編輯中心/綜合報導
2021-02-09 16:49:34
所謂的性別刻板印象，就是一般人都會認為女生才會喜歡粉紅色，而男生如果喜歡粉紅色，反而會讓其他人感到非常奇怪。對此，就有一位男網友打破這樣的刻板印象，將自己的車子內部裝飾成「粉紅世界」，並稱「誰說男人不能喜歡粉紅色」，貼文引發熱議。
原PO在「爆怨2公社」貼文指出「我說你們這些人吼，誰說男人不能喜歡粉紅色？每次有人看到大叔車子內裝時，都會問我說『你老婆一定很喜歡粉紅色吼？』我都直接回應，錯！是我自己喜歡粉紅色」。「請問怎麼了嗎？心裡罵我變態的我反問你們，難道你們不喜歡看喜歡的人穿粉色的內衣嗎？這就對了啊！做男人就要跟我一樣坦蕩蕩的，喜歡就是要大聲說，一堆人立志當酸民是不是啦！」其車子內裝照片曝光之後，引發不少網友狂讚「神之粉，接受小妹一跪」、「這台車我會直接火化...原諒我討厭粉色」、「大叔喜歡粉紅色可接受....但是太粉了吧」、「鼻子過敏的我看到這台車我鼻子都癢了」、「粉色+水鑽我真的跪了」、「粉到我這個女生都跪地了」、「我的車也是粉色的！男生也可以喜歡粉色！」（編輯：張嘉哲）