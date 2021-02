各行各業的正妹充斥PTT,其中多次登上表特版的律師貝琪在網路上小有名氣,也曾在各大綜藝節目上露面,前陣子還因一套健身戰袍吸引眾多網友關注。貝琪近來為了慶祝生日,邀請姊妹們挑戰暗黑蕾絲Dress code (穿搭守則),同時解放自己S型的好身材。

貝琪放下長髮,化上精緻的妝容,身穿一套細肩的黑色洋裝,蕾絲、透膚的設計讓肌膚隱約見客,還搭配低胸的心機剪裁,渾圓上圍和深溝全現形,亮麗的耳飾增添貴氣,整體看下來氣質又不失性感。

貝琪感謝姊妹們前來替她慶生,僅管工作再忙碌,也依舊在身旁給予陪伴,「上升牡羊的我,快脫韁的時候,總拉我一把,謝謝妳們陪我一起大,知道妳們工作繁忙或是不在台北附近,還是定期相約分享心事點滴,跟妳們一起,知道世界再怎麼吵雜,我們都會always be there for each other(永遠在一起)」。(編輯:侯家瑜)

▲貝琪時常登上表特版。(圖/貝琪IG)