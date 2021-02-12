泰國叛逆系男神紅出一片天 網友：壞壞惹人愛
四方報/綜合報導
2021-02-12 23:00:00
泰國電影《模犯生》曾在台灣造成一陣旋風，其中出演的阿班、阿派都受到國際矚目，其中飾演找男女主角當槍手的富二代James Teeradon Supapunpinyo，憑藉帶有邪氣又叛逆的顏值，成為泰國最火紅的新生代明星之一。
現年23歲的他曾透過《HormonesNext Gen》選拔成為泰國熱播校園劇《荷爾蒙》第二季的演員，從此踏上星途的他後來接演《模犯生》，並靠該電影正式走紅，同時加入男子偶像組合9X9。泰國4nologue公司推出的男子偶像組合9by9 Thailand ( 9X9 )，九位男星包括Captain、Third、Jaylerr、Tor thanapob、James、Porsche、Jacker、icingber和Ryu Vachirawich，每位都已稍具知名度，可說是人氣男團。私底下的他則相當擅長穿搭，不管穿什麼衣服都能穿出屬於他自己的風格，頹廢中帶著邪氣的造型十分時尚，他也陸續接到不少精品品牌的代言邀約，髮色亦從金髮、褐髮到紅髮都能輕鬆駕馭，讓人佩服他獨到的潮流品味。雖然《模犯生》只是一部戲劇，但飾演男配角阿派的他，氣質和演技都十分和角色相符，因而讓他的知名度飆漲，令人十分期待他的未來發展。