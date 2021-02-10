被法律耽誤的書法家！政委羅秉成教小朋友寫春聯
記者鄭宏斌／台北報導
2021-02-10 18:00:00
新年到！寫得一手好書法的行政院政務委員羅秉成與小朋友們一起寫春聯，並挑戰在五元硬幣大小的小斗方寫「春」字，由於新冠肺炎疫情依舊嚴峻，羅秉成也以毛筆寫下「防疫第一，顧好經濟，好家在」，呼籲國人跟政府一同防疫。
羅秉成是個法律人，在眾人面前總是嚴謹論述政策的他，私底下卻寫得一手好字，同仁笑稱他是「被法律耽誤的書法家」。 為了過年應景，羅秉成邀請辦公室同仁的子女一同寫春聯、貼斗方、迎新春。會議室的長桌上擺好了筆、墨、紙、硯，等候小朋友抵達的同時，羅拿起毛筆寫了「福壽桃」合體字，他說這個合體字是他小時候在家鄕廟旁擺攤，寫書法賣春聯時，一位路過的老先生教他的，他對這個合體字特別有感情。 兩個小朋友抵達後，羅秉成先教孩子們端坐、拿筆丶醮墨，他也親切地握著小朋友的手，一筆一劃帶領孩子們揮毫，一同完成「春」字。接著，羅秉成拿出他的秘密武器「自來水小楷毛筆」，帶著孩子挑戰在五元硬幣大小的小斗方寫上春字，最後羅跟孩子們一起用膠水將小斗方貼在橘子上，盼來年大吉大利。 初次寫春聯的小朋友對於書法感到相當新鮮，一張接著一張寫，停不下來，小朋友們也拿出自己的創意，各在紅紙上畫一頭可愛的小牛和一顆神奇寶貝球，巧如象徵「春牛送寶」，童言童語逗得現場笑聲連連。 羅秉成憶及自己唸高中時，1979那年與美國斷交，班上發起愛國運動，要一起捐款支持政府。剛好就要過農曆春節，同學知道他會寫毛筆，就推舉由他寫春聯，大家再拿去義賣。從寒假第一天開始，全班總動員，他負責寫，其他同學分工，裁紙丶拉紙、擺紙；他們在嘉義市區熱鬧的廟口、市場、街口擺了5、6個攤位。經過1個多星期的努力，靠著一副20元的春聯，最後竟籌到了2、3萬元。羅秉成說，自己當時一個人不停地寫，常常寫到半夜，白天又要到攤位上現場揮毫，幾乎沒什麼休息，除夕回到家，連年夜飯都沒有吃就倒頭大睡，一路睡到初二。因此春聯對他來說，不但有感情，還有恩情。 羅秉成表示，寫書法可以融入很多創意，例如「平安福」、「一生平安福」等合體字，他說外交部今年的春聯很厲害，正面看是「招財進寶」的合體字，反過來是「追求自由民主」。疫情當下，防疫與拚經濟是政府的首要工作，羅秉成揮毫寫下對聯「防疫第一 顧好經濟」，橫批「好家在」，他請國人跟政府一同防疫，顧經濟，「好家在，在家好」。