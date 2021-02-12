羽球／球后戴資穎蟄伏1年再進化 要在東奧克服大賽軟手
記者鍾東穎/綜合報導
2021-02-12 12:00:00
世界球后戴資穎睽違近1年重返國際賽，在年終總決賽逆轉西班牙前球后馬琳，收下新年首冠，此次泰國行收穫1冠2亞，世界排名積分重返「十萬俱樂部」，看得出球后不只球技進步，心態也越趨成熟，要證明沒有「大賽軟手症」征服東京奧運。
小戴生涯拿過數個大大小小巡迴賽冠軍，2018年奪下亞運生涯首金，同年締造亞錦賽2連霸，不過還未能在世錦賽和奧運站上頒獎台，自2013年參加世錦賽以來從未踏進4強，前年挾著國際賽29連勝、5連冠仍無緣突破魔咒。而奧運則是2度參賽都止步16強，2012年倫敦奧運不敵中國前球后李雪芮，2016年里約奧運則敗給印度一姐辛度，2020東京奧運則因新冠肺炎疫情延期至今年。因為疫情關係，小戴在去年2月中奪下全英公開賽冠軍後，留在台灣訓練將近1年再次出征國際賽，泰國首2站雖不敵馬琳，但收官戰逆轉馬琳終結對戰2連勝，尤其關鍵時刻保持耐心，面對馬琳小動作干擾臨危不亂，直取4分贏得冠軍，就能看出球后在心理素質層面更上一層。俗話說過好事多磨，東奧延期，小戴也多了更多時間備戰，無論是積分衝破十萬分的信心，或是面對難纏對手的衝擊，屢屢證明她是當今女子羽壇指標人物，就如外媒盛讚小戴的地位宛如像「籃球大帝」Michael Jordan或足球巨星Lionel Messi一樣崇高。小戴3日返抵國門，接受14+7天隔離檢疫，暫時無法和家人圍爐吃年夜飯，預計元宵節前夕出關。下一場國際賽可能是全英賽，不過因為疫情尚未定案。
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