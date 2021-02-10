27歲女同事帶國一妹吃春酒！「此話」一出尬爆：接不上話

每每公司加入新同事，都得找時機開啟話題，還要絞盡腦汁的思考該跟對方聊什麼。然而，今（10）日就有網友透露，最近公司來了一位27歲的女同事，可惜大家找無契機與她親近，剛好遇上春酒想藉此破冰，而其中一位男同事就發現，她帶了一個國一妹妹一起來，便開口問「妳跟妳妹妹差幾歲啊？」沒想到對方竟神回「5字」，讓全場瞬間超尷尬，眾人聽後也驚呆了，一度接不上話。

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原PO在臉書社團《爆廢公社二館》表示，之前公司來了一個相當年輕的27歲女同事，讓他們這種陽盛陰衰的辦公室內，瞬間荷爾蒙爆棚，但可惜大家都是理科腦袋，嘴巴趕不上腦袋靈活，終於等到春酒這個聊天的突破點，但尷尬的事卻發生了...

▲有網友透露，公司最近來了一位27歲女同事，可惜大家找無契機與她親近，剛好遇上春酒想藉此破冰，未料，尷尬的事卻發生了...（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社二館》）

原PO指出，這位女同事當天帶了一個國一的小妹妹出席，大家心想「哇！破冰的機會來了」，隨後，馬上就有男同事開口問「妳跟妳妹妹差幾歲啊？」沒想到女同事竟回應「她是我女兒！」讓男同事頓時接不上話，而他見狀況不妙，則趕緊上場救援，直說「妹妹的爸爸出獄了嗎？」不過，事後，原PO也感嘆「唉！我是不是很不會聊天...」

對此，網友則議論紛紛「真的很不會聊天耶！」「27歲，所以14當媽嗎？」「話題終結者」、「邏輯上來說這問法正確！就人情方面實在母湯」、「一記直球直接問人家生父出獄了沒，只要你不尷尬就是換別人尷尬」、「理科腦腦袋真的比嘴巴快，難怪跟理科的人講話都會沒辦法馬上懂他們說的話，因為整個邏輯直接跳tone的終端了」、「說不定是繼女，老公再婚娶她」。（編輯：許苡晴）