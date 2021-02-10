特休換錢不划算？男嘆「11天領8000」 眾驚：快看自己的
編輯中心/綜合報導
2021-02-10 13:33:29
近日不少上班族除了關心尾牙、年終獎金外，也相當關心自己的特休、補休，如果用不完，或許可以變成一筆為數不小的現金，但近日就有網友在網路上分享自己的特休換成現金的狀況，這也引起了大量網友直言「趕快去看自己的」，引起熱議。
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「想問一下，特休換錢到底是怎麼算？」的文章表示，「因為今天領了薪水，因為特休我都沒什麼去休。然後上個月剛好又滿一年了，所以這個月會領特別休假的錢，但是錢是8000，我去年領也是8000」，原PO更接著說出自己的薪資狀況為，「底薪24000，職務加給3000，全勤2000，工作4年了，所以年假應該是14天，我只休了3天」，最後原PO更表示出自己的疑惑「如果前年10天，我休了2天，去年初領，也是8000，所以如果照這樣算，怎麼都不太對？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛緊張直言表示「底薪/30天=日薪，未休的特休X日薪」、「月薪2400/30天，一天800，10天8000，我們公司是用這種方式在算的」、「實際休假天數還是要跟人資確認，會不會有什麼颱風假或者是什麼有的沒的，自動幫你算特休？但這樣沒有得到勞工同意算特休是不行的」、「這樣一說我要趕緊去看我的了，謝謝你的提醒」，甚至也有人說「特休換錢太不划算了，時薪比工讀還不如，我每年休好休滿」、「底薪低 特休就是要休好休滿，不然很不划算」，不過也有網友直言「特休換錢」的問題還是要問公司最準，「問公司會計怎麼算的」、「可以去問問主管還是人資，公司的特休日和日薪是怎麼計算的」。事實上，根據勞基法第38條中的規範指出，「勞工的特別休假，因年度終結或契約終止而未休完的天數，雇主應發給工資。但年度終結未休的天數，經勞雇雙方協商，可以遞延至次一年度實施，於次一年度終結或契約終止仍未休完的特休天數，雇主應該換發成工資」。（編輯：王柏文）