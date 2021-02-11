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專訪／要當台灣第一人！男神楊勇緯目標奧運頒獎台

文/鍾東穎

2021-02-11 09:26:22

▲柔道男神楊勇緯（藍衣）。（圖／國訓中心提供）
▲柔道男神楊勇緯（藍衣）在東京奧運出賽安全名單內，誓言替台灣拿下首面柔道奧運獎牌。（圖／國訓中心提供）
睽違近1年出征國際賽，楊勇緯奮力展現去年在國內備戰的成果，摘下卡達大師賽銀牌，進軍東京奧運再添保險，23歲的柔道男神接受專訪時透露，真的很想比奧運，想替我國摘下首面柔道獎牌。
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▲柔道男神楊勇緯（藍衣）。（圖／國訓中心提供）
▲柔道男神楊勇緯（藍衣）。（圖／國訓中心提供）
以往都在國外備戰，但去年受到新冠肺炎影響賽事停擺，楊勇緯待在國訓中心看影片研究對手，他坦言刺激性不夠，國內同量級只有他一位選手，只能和陪練員與哥哥楊俊霆對摔。
不過努力沒有白費，1月拿下卡達大師賽男子60公斤級銀牌，楊勇緯確認了自己調整、訓練的方向是對的，就算只在國內訓練也有信心，這也是疫情停賽前，去年2月德國杜塞道夫大滿貫賽奪銀後，他再度站上頒獎台。
▲柔道男神楊勇緯摘下下卡達大師賽銀牌，進軍東京奧運再添保險分。（圖／取自柔道總會官網）
▲柔道男神楊勇緯摘下下卡達大師賽銀牌，進軍東京奧運再添保險分。（圖／取自柔道總會官網）
「柔道決勝負只在一瞬間的反應。」  楊勇緯表示，要練到身體能自然反射做出判斷，基本功非常重要，雖然枯燥，但自己很清楚要踏上最高殿堂，這就是必經之路，一步都不能偷懶。
除了技術提升，運動員站上競技舞台內心強大也很重要，總是如影隨形的哥哥，這次沒有隨著前往卡達，而是留在台灣參加亞運國手選拔賽，出發前他告訴楊勇緯，「你不是因為我有在才打得好，你其實一個人也行，已經很棒了。」要弟弟知道自己已經能獨當一面。
楊勇緯也沒讓哥哥失望帶著銀牌笑著回嗆，「我本來就很好。」 因為媽媽曾是角力選手的關係，兩兄弟從小開始接觸柔道，個性一動一靜感情相當好，甘願做彼此最強的後盾，互相支持。
▲柔道男神楊勇緯（中）和哥哥楊俊霆（左）。（圖／楊勇緯提供）
▲柔道男神楊勇緯（中）和哥哥楊俊霆（左）。（圖／楊勇緯提供）
東奧延期至今年7月舉行，楊勇緯表示東奧前預計再出征3站，土耳其大滿貫賽事、亞錦賽和世界盃，只願疫情盡快平息，「這是我第一個奧運，很期待又興奮，4年1次又在柔道發源地日本，真的很想比，這個項目台灣還沒有人拿過獎牌，覺得自己有機會站上頒獎台。但就算最後沒有成行，我也相信我還年輕還有機會等待下一屆奧運。」
柔道各量級積分前18名將取得奧運資格，楊勇緯目前奧運資格排名攀升到第9，列在安全名單內。
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