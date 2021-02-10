日媒曝台積電與蘋果合作 生產超先進顯示器
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-10 14:43:28
台積電的地位在近期的全球晶片荒中被加強凸顯，不只多國找上門請求支援，跨國合作案的曝光度也隨之升高。日媒《日經亞洲》繼報導台積電計劃在東京附近的茨城縣興建一座研發中心後，今(10日)又引述消息人士稱，蘋果公司已與台積電合作開發Micro OLED面板，計劃用於未來的擴增實境(AR)產品上。
《日經亞洲》引述知情人士消息指出，蘋果和台積電此次合作開發的超先進顯示技術，為微型有機發光二極體(Micro OLED)顯示技術，藉著將Micro OLED直接內置在晶圓上生產，達到讓顯示器更薄，更小且耗能更低的目標，也與智慧手機、電視所使用的傳統液晶(LCD)顯示器有別，Micro OLED易於攜帶、功耗低等特性將更適合應用於AR設備。報導也指出，開發中的晶片大小不到一英吋，由於這項微型OLED仍處於研發及試產階段，預計還需要數年的時間才可能批量生產。而除了台積電以外，據悉蘋果還從面板大廠友達等相關業者聘請資深技術專家加入此項研發計畫，地點位於桃園市龍潭區的蘋果實驗室所。不過蘋果和台積電截至發稿時間為止，都未回應《日經亞洲》的此篇報導。外媒《彭博社》1月時曾引述消息人士報導，蘋果正在為其代號為N421的AR眼鏡開發基礎技術，但距離問世仍有數年之遙，預計最快也要2023年才能問世。