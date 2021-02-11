同學「紅包收破萬」喊羨慕！內行反揭暗黑真相：爸媽慘了
編輯中心/綜合報導
2021-02-11 10:12:52
又到了一年度的春節了，而小孩最開心的莫過於能收到不少長輩給的「壓歲錢」，但因每個人家庭結構不同，收到的紅包數量也不盡相同。近日，就有網友討論「國小過年紅包都收破萬是什麼人？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「以前小時候，只要寒假過完開學，班上同學就會開始討論過年拿了多少紅包，但總有幾個同學會炫耀自己紅包拿了好幾萬，只是都被父母拿走而已」讓原PO不禁感嘆「家裡長輩會給的就只有6到8位，從來沒破萬過，到底什麼人可以拿破萬啊？」。貼文一出，網友紛紛回應「親戚眾多的人啊....基本上親戚也不會給到太多，頂多一兩千」、「家中長輩很可能一包就破萬，有爺爺奶奶的人」、「爺爺奶奶出手的很闊，加上親戚多一定破萬」、「自己的長輩基本都包一千兩千的話，加上親戚就很容易破萬」。不過，也有不少人認為「羨慕啥？你不知道有回包這爛文化嗎？你收多少你爸媽就要回多少」、「收人家多少，你爸媽也是都包回去給他們兒女啦」、「我收七萬，我爸媽也是包七萬出去啊....」、「爸媽真的很慘啊，小孩收多少就要包多少出去，除非你親戚都沒小孩」、「除非親戚沒小孩，不然基本上拿多少就要回包多少，爸媽很慘的」。（編輯：張嘉哲）