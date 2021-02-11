萬華彩券行看這狀況預感「有吉兆」 夫妻刮第5張中百萬
記者許家禎/台北報導
2021-02-11 10:36:23
春節限量發行的「2000萬超級紅包」刮刮樂好搶手，今（2021）年有3個2000萬元頭獎，還有7個200萬元加BMW休旅車、520個100萬元，也陸續傳出有人刮中大獎的消息。就有一對夫妻到萬華參觀剝皮寮老街，結束行程到投注站試手氣，兩人刮了3張都中小獎，第4張沒刮中正準備回家時，彩券行透露當天開門有文宣掉落的「吉兆」，沒想到第5張就順利刮中百萬。
根據「萬甲一番投注站」描述，刮出2000萬超級紅包三獎100萬的是一對40多歲夫妻，來參觀萬華剝皮寮老街，結束行程後，看到對面有投注站便走進看一看。兩人被店裡一尊彌勒佛吸引，老婆一進投注站就先摸摸彌勒佛的肚子，本來還在猶豫要刮哪種面額的刮刮樂，看到彌勒佛前面擺「2,000萬超級紅包」刮刮樂，就對老公說：「最近看到新聞媒體上有好多刮中100萬的新聞，我們也來刮刮看這款刮刮樂好了」。彩券行人員表示，兩人刮了3張都有中小獎，覺得運氣還不錯，於是再刮第4張，這張竟然沒中，當老公一臉失望想要離開時，跟對方說，今天早上開門時，前方的文宣突然掉落下來，這可能是店裡要開出大獎的徵兆，要不要再試試看？兩人聽完後便再刮一張，沒想到老公很鎮定的說：「我好像中獎了！」。彩券行周先生仔細看了一下確認真的中大獎，也當場恭喜這對夫妻，對方也跟彩券行道謝，「幸好有將他們留住，不然就跟大獎擦身而過了」！2000萬超級紅包共有3個頭獎2000萬元、7個200萬元+BMW休旅車、520個100萬元。統計至2月9 日，已刮出0個2000萬元、0個200萬元+BMW休旅車、107個100萬元。