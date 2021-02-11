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NBA／杜蘭特被迫隔離籃網3連敗　納許：信心受影響

記者鍾東穎/綜合報導

2021-02-11 10:52:23

▲籃網球星Kevin Durant等待552天終於健康復出，首度披上籃網戰袍出賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲籃網球星Kevin Durant因接觸確診者被迫缺席，籃網苦吞3連唄。（圖／美聯社／達志影像）
籃網球星Kevin Durant因健康安全協議被迫隔離，儘管病毒檢驗結果皆為陰性，仍要繼續隔離至期滿，籃網主帥Steve Nash坦言，Durant不在團隊高度受影響，球隊也缺少信心。
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Durant在本月5日在比賽中臨時被通知接觸者確診，他必須退場接受隔離和檢測，戰績高居東區第3的籃網從那場開始吞下3連敗，今天主場迎戰溜馬力拼止敗。
Nash坦言Durant在的時候總能帶給球隊信心，且少了208公分的主將真的差很多，場上高度也受到影響。Durant預計下一場14日作客前東家勇士時復出，勇士也將再次播放影片致敬昔日奪冠功臣。
儘管三巨頭仍缺一，但靠著Kyrie Irving、James Harden連手飆分，第二節攻下一波22:9，單節轟下35分，上半場打完籃網以62:30大幅領先，目前比賽進行到第三節。
 
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