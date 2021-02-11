澳網／頭號種子謝淑薇組合晉級次輪 詹家姊妹意外出局
記者鍾東穎/綜合報導
2021-02-11 13:59:44
澳網女雙首輪開打，我國兩組台將都歷經三盤大戰，榮膺頭號種子的謝淑薇組合有驚無險勝出，名列第5種子的詹詠然／詹皓晴遭逆轉吞敗，止步首輪，詹家姊妹接下來則要在混雙各自努力。
謝淑薇和捷克老搭檔Barbora Strycova睽違4個月合拍，首輪碰上從外卡晉級的地主組合Astra Sharma／Destanee Aiava，次盤遭逆襲，好在最後有驚無險以6:4、5:7、6:4收下勝利。謝淑薇明天還有女單要出賽，昨天次輪爆冷直落二擊敗2019美網冠軍Bianca Andreescu再度引起關注，明天將對上前女雙球后、義大利名將Sara Errani力拼16強門票。詹家姊妹先前拿下澳網熱身賽WTA500等級的吉普斯蘭錦標賽亞軍，可惜澳網正賽沒能延續好手感，首戰先盛後衰，以6:1、6:7(1:7)、2:6不敵「加墨聯軍」Sharon Fichman／Giuliana Olmos。接下來詹家姊妹各自出戰混雙，詹詠然和溫網、法網冠軍搭檔克羅埃西亞Ivan Dodig連手，妹妹詹皓晴則要和哥倫比亞好手Juan Sebas-tian Cabal首度合拍，名列第4種子。