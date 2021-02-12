衝彩券行試手氣！蔡阿嘎實測「開運4招」嗨翻：有刷有差

農曆春節期間，許多民眾會購買彩券、刮刮樂試試手氣，希望能花小錢博中台灣彩券加碼的大獎，知名YouTuber蔡阿嘎昨（11）日除夕也公布了與老婆二伯、大頭佛、暴牙B等人買刮刮樂試手氣的實測影片，更在其中揭曉「四大開運方法」，其中一項更讓蔡阿嘎從摃龜變成中了5000元，不禁興奮笑喊「有刷有差！」。

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影片中蔡阿嘎先是利用日本2021年星座血型運勢圖表排出四人的運勢排行，接著每個 人再掏出面額2000元的刮刮樂，進行第一輪刮刮樂前還樂喊「運勢好買一張就夠了」，不料開獎結果曝光，僅有大頭佛和暴牙B分別中了1000元和800元，蔡阿嘎與二伯兩人則是默默槓龜。

▲還沒「開運」過的四人拿出2千元面額的刮刮樂。（圖／翻攝自蔡阿嘎YouTube頻道）

接下來蔡阿嘎等人決定一人實測一招開運大法，打算實際測試後再買刮刮樂看是否真能成功改變手氣。蔡阿嘎本人提供的小撇步是「刷馬桶」，強調只要家裡的馬桶刷乾淨，就能把穢氣、衰運都沖掉，有趣的是在他刷完馬桶後衝彩券行買了刮刮樂後，果然從原先的摃龜變成中了5000元，這也讓他興奮直呼改運有感、有刷有差。

而二伯、大頭佛則是分享了「進銀行吸財氣」和專家指點的「往錢走開運」，二伯在銀行內深呼吸15分鐘，開運結果測出剛好中了2000元，忍不住笑說要直接在銀行睡一晚；大頭佛則面對東方，左手寫「乾」字並朝掌心吐氣，然後同手同腳原地「不跌倒、不回頭、不要停下來」的踏步15分鐘，第二輪刮刮樂也從1200元提升到中2000元。

▲經過各自的開運小撇步後，蔡阿嘎一行人又來實測手氣。（圖／翻攝自蔡阿嘎YouTube頻道）

不過暴牙B的將保險套放進皮包內的「包金開運法」卻讓他慘摃龜，連忙解釋不要用借的或是別選太便宜的款式、檢查有沒有破洞導致「漏財」。許多網友看了也紛紛笑歪打算實測「刷馬桶竟然那麼有效，等一下馬上刷馬桶之後再去買刮刮樂」、「看完馬上去刷馬桶，準備等等大殺特殺了」。

據了解，台彩曾指出，每期的刮刮樂中獎機率，都是依照該期總中獎張數，除以總發行張數計算，獎項則是採隨機分配，且各期刮刮樂的獎項皆是以公益彩券整體獎金支出率60%為原則規畫。（編輯：楊智傑）