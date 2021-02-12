NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

刮刮樂12張沒中！男爽翻「剩3張穩中」　店員回一句崩潰

編輯中心/綜合報導

2021-02-12 10:58:50｜2021-02-12 10:58:57

▲兩千元的刮刮樂在過年時買氣都非常夯。（示意圖／讀者提供）
▲兩千元的刮刮樂在過年時買氣都非常夯。（示意圖／讀者提供）
每到春節的時候不少民眾都會到彩券行試試手氣，希望能中個大獎或者獲得各種加碼的獎項，不過，近日卻有網友表示「請問店員把同一本剩下的刮刮樂收起來是正常的嗎？」貼文引發熱議。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在「爆怨公社」貼文指出「我最近到彩券行要買刮刮樂來試試手氣，結果看到一個客人買走一本剛開的2000元刮刮樂，一次就刮了12張，沒想到竟然全部槓龜，於是我想把其他3張剩下的買下來，結果店員竟然收走，說是有人預訂了？這樣對嗎......？」
▲網友分享自己去買兩千元刮刮樂時，看到前方客人買12張都沒中，於是想買剩下的三張，卻遭店員回絕。（圖／刮刮樂中獎秘訣臉書社團）
▲網友分享自己去買兩千元刮刮樂時，看到前方客人買12張都沒中，於是想買剩下的三張，卻遭店員回絕。（示意圖／刮刮樂中獎秘訣臉書社團）
貼文一出，網友紛紛回應「傻眼...每一本基本上都有機率會回六七成，前面客人12張槓龜，後面一定至少有五千兩張以上的獎啊」、「每一本都有機率，前面客人都沒刮中，剩下的3張代表什麼呢，自己想」、「店員就是專門等刮一堆沒中的再自己買剩下的。」
不過，也有不少網友表示「玩刮刮樂就是要有做公益的準備，不要成天只想中大獎」、「不見得是大獎啦，應該也是五千元這種的」、「最後三張都是五千元的話就差不多，店員當久了就是有眉角，他不賣你你也沒辦法」。（編輯：張嘉哲）
關鍵字

NOW民調中心

2021賀歲片來勢洶洶，您對哪一部最有興趣？

2021賀歲片來勢洶洶，您對哪一部最有興趣？

繼續作答
中廣董事長趙少康宣布，將爭取2024年總統大選的國民黨提名，您認為這個時機點適合嗎？

中廣董事長趙少康宣布，將爭取2024年總統大選的國民黨提名，您認為這個時機點適合嗎？

繼續作答
情人節就要來個火辣辣之吻！您覺得哪種接吻方式最能讓女生心臟怦怦跳？

情人節就要來個火辣辣之吻！您覺得哪種接吻方式最能讓女生心臟怦怦跳？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

雖然清「捷」案未過關，但您覺得「刪Q」計畫會成功嗎？

不會
64.56%35.44%
2021-02-09-2021-02-15
即時
推薦閱讀