刮刮樂12張沒中！男爽翻「剩3張穩中」 店員回一句崩潰
編輯中心/綜合報導
2021-02-12 10:58:50｜2021-02-12 10:58:57
每到春節的時候不少民眾都會到彩券行試試手氣，希望能中個大獎或者獲得各種加碼的獎項，不過，近日卻有網友表示「請問店員把同一本剩下的刮刮樂收起來是正常的嗎？」貼文引發熱議。
原PO在「爆怨公社」貼文指出「我最近到彩券行要買刮刮樂來試試手氣，結果看到一個客人買走一本剛開的2000元刮刮樂，一次就刮了12張，沒想到竟然全部槓龜，於是我想把其他3張剩下的買下來，結果店員竟然收走，說是有人預訂了？這樣對嗎......？」貼文一出，網友紛紛回應「傻眼...每一本基本上都有機率會回六七成，前面客人12張槓龜，後面一定至少有五千兩張以上的獎啊」、「每一本都有機率，前面客人都沒刮中，剩下的3張代表什麼呢，自己想」、「店員就是專門等刮一堆沒中的再自己買剩下的。」不過，也有不少網友表示「玩刮刮樂就是要有做公益的準備，不要成天只想中大獎」、「不見得是大獎啦，應該也是五千元這種的」、「最後三張都是五千元的話就差不多，店員當久了就是有眉角，他不賣你你也沒辦法」。（編輯：張嘉哲）