澳網／大年初一驚奇演出！謝淑薇險勝前球后挺進16強
記者鍾東穎/綜合報導
2021-02-12 12:04:16｜2021-02-12 12:06:42
澳網女單第三輪，我國網球一姊謝淑薇今(12)日大年初一迎戰前女雙球后、義大利名將Sara Errani，此役鏖戰2小時44分鐘，謝淑薇以6:4、2:6、7:5險勝，終結對戰3連敗，情緒激動的她賽後還親吻地板，甜蜜復仇拿到16強門票。
謝淑薇目前女單世界排名為第71，次輪以6:3、6:2擊敗世界第9加拿大好手Bianca Andreescu，大爆冷門拍落這名2019年美網女單冠軍，也是她生涯擊敗的第8位世界前十。謝淑薇第三輪對手Errani目前世界排名第134，今年從會外賽殺入，兩人生涯3度在女單賽場交手，謝淑薇都吞敗，今天開局雙方互破發球局，一路僵持到4:4，謝淑薇保住關鍵第9局，接著歷經7次平手，謝淑薇成功破發以6:4搶下首盤。次盤，一開始謝淑薇再度遭破發，儘管救回2局，但Errani勢如破竹很快取得領先，謝淑薇只能以2:6讓出。決勝第三盤，雙方陷入拉鋸戰，謝淑薇發揮頑強韌性，在對手3:5「聽牌」時倒趕3局反超，令人嘖嘖稱奇，第12局開始更是連拿4分來到賽末點，最後只耗掉一個，以7:5有驚無險勝出，情緒激動的她賽後更親吻地板。