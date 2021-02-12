除夕吃1飯1菜！男「孤單年夜飯」曝　網鼻酸：慘到不忍噓

除夕夜與家人圍爐吃年夜飯、買彩券試手氣、發紅包等習俗，往往是不少在外地打拼的遊子懷念的傳統。不過也有部份民眾因為工作關係無法返鄉，只能點外食渡過除夕。近日就有網友在PTT上分享他只有「1飯1菜」年夜飯，許多鄉民看了也忍不住替他感到難過，紛紛留言直呼「慘到不忍噓」。

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這名原PO昨（11）日除夕夜在PTT的八卦板發文自嘲「這樣年夜飯會太豐盛嗎」，表示自己的年夜飯「有蛋又有飯，熱量看起來滿夠的」，但仔細一看照片可以發現，這頓孤單年夜飯事實上只是從超市買來的一個39元的蛋黃酥，加上一碗15元的白飯，淒涼的模樣和眾人心目中的年夜飯大不相同。

▲鄉民貼出自己的「孤單年夜飯」自嘲 太豐盛，掀起網友討論。 （圖／翻攝自PTT）

許多鄉民看到原PO可憐的模樣也不忍心「噓下去」，紛紛幫忙留言補血「好可憐的孩子」、「這我真的噓不下去」、「好歹拿杯飲料當作湯品吧」、「這....噓不下去了」、「不忍噓... 好歹也再買一罐水吧」、「來我家請你吃飯啦」、「好歹也來一塊雞排吧，錢不夠原po我轉給你」。

但也有網友幽默回應鼓勵「再買一碗飯，壓在上面變成米漢堡呀」、「真羨慕你吃這麼高熱量，財富自由了」、「蛋黃酥蓋飯讚」、「要我會再加一包調理包」、「你這是要拜飯吧？」、「這樣買你不如去便利商店買便當或涼麵」、「我阿嬤問你需要幫助嗎」。（編輯：楊智傑）