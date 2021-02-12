NBA／遭隊友誤傷！坎特眼角爆血 甜瓜替補建功助贏球
記者鍾東穎/綜合報導
2021-02-12 14:40:22
波特蘭拓荒者今(12)日主場迎戰費城76人，當家中鋒Enes Kanter比賽中途遭隊友誤傷，左眼角爆血，流得半邊臉都是，所幸無大礙，回到場上仍繳出「雙十」，「甜瓜」Carmelo Anthony替補建功，聯手幫助球隊以118:114險勝
意外發生在第二節剩下1分半左右，一群人在籃下爭搶籃板，Kanter被隊友Robert Covington肘擊到臉部，左眼角流血，半邊臉都留下血跡，隨後先行退回更衣室檢查，讓Anthony緊急替補上場。所幸Kanter無大礙，第三節開打就回到場上，第四節決勝時刻抓下籃板讓一哥Damian Lillard跳投拿到第114分，儘管「柯瑞弟」Seth Curry隨後飆進追平三分球，但Anthony再度建功，最後3.1秒兩罰全中反超，Lillard再兩罰鎖定勝利。Lillard攻下拓荒者最高30分7助攻，Anthony挹注24分，受傷的Kanter堅持上場32分鐘，12投5中貢獻10分14籃板。76人部分，Joel Embiid繳出全場最高35分9籃板白搭，Ben Simmons「準大三元」23分11籃板9助攻。