勒斃孕婦取嬰！美聯邦67年首位女死囚　蒙哥馬利悲慘一生

蒙哥瑪利於2004年對外謊稱懷孕，前往23歲少婦史蒂妮特（Bobby Jo Stinnett）的家中拜訪，趁對方不注意時，用尼龍繩將史蒂妮特勒斃，並剖開她的肚子取出胎兒，殘忍手法震驚全美。所幸事後女嬰健康無虞，目前由父親扶養。 在執行死刑的過程中，有一名女性站在蒙哥瑪利旁邊，問她是否要留下最後的遺言，蒙哥馬利冷靜地說：「沒有」，之後沒再多說。蒙哥瑪莉死後，她的律師凱麗·亨利（Kelley Henry）公開宣稱，參與這場死刑的人「應該感到羞恥」、「對蒙哥馬利的處決遠不是正義」。律師堅稱，蒙哥馬利出生時就受到腦損傷，之後更罹患嚴重的精神病，因此不該被處決。據英國衛報（The Guardian）報導，康乃爾全球死刑中心（Cornell Center on the Death Penalty Worldwid）主任巴布考克（Sandra Babcock）作為她的辯護律師，籲請川普（Donald Trump）總統寬赦她，改判終身監禁，「她一生因遭受虐待和性暴力而罹患嚴重精神疾病，麗莎不是罪大惡極之人，她是心神最支離破碎的人。」據了解，蒙哥馬利童年時期長期遭到繼父虐待，從11歲開始，繼父每周都會性侵她，甚至為了不讓人發現，在森林深處打造了專門用來性侵她的房間，她無論如何尖叫，都不會有任何人聽到；如果她抵抗，繼父會抓著她的頭用力撞地板，導致她頭部嚴重受傷。更令蒙哥馬利心碎的是，有天母親終於發現繼父的獸行，她生氣地拿起槍枝，對準蒙哥馬利的腦袋，怒喊「妳怎麼能這樣對我？」在此之後，繼父對蒙哥馬利的性虐待更加嚴重，甚至還找來友人對她輪流性侵，每次都是幾小時的折磨，她的母親也成了加害者，只要家裡缺錢，就把她賣給水管工和電工作交易。如此悲慘的童年與青少年時光，蒙哥馬利的辯護團隊認為，她在犯罪的當下，處於精神錯亂並且脫離現實的狀態，這個觀點獲得41名現任和前任律師以及包括美洲人權委員會（Inter-American Commission on Human Rights）等人權機構的支持。蒙哥馬利的案子經過十多年纏訟，並且在美國社會引發極大的討論，最後她仍在2021年1月13日遭執行死刑伏法，成為美國自1953年以來首名被處決的聯邦女死囚。